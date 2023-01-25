Не все варто відбудовувати? Секрет успішного відновлення зруйнованих міст у світі

Думати про відновлення та відбудову України треба вже зараз і негайно. Після перемоги часу на формування генпланів, будівельно-проектної документації і пошук великих грошей просто не буде.

Якщо ми хочемо не лише відбудувати, а створити нову сучасну державу — нам треба діяти. Ми вирішили звернутися до міжнародного досвіду відбудови зруйнованих міст.

Проаналізували ситуацію в Бейруті, Новому Орлеані, Токіо, у Варшаві та Роттердамі. Ці міста можна назвати містами-феніксами.

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Зруйновані під час воєн чи природних катаклізмів, вони постали з попелу. Однак не скрізь досвід відбудови був позитивним.

Експерти ж радять Україні спілкуватися зі своїми жителями, розуміти, що будувати і для чого, іноді навіть вдаватися до непопулярних рішень.

Якщо місто чи село зруйноване повністю, то, можливо, доцільніше буде не відновлювати його, — каже експертка Наталія Козловська.

Головне завдання українців сьогодні — перейняти найкращий досвід із різних куточків світу для відбудови міст і сіл.

Нагадаємо, що раніше ми розповідали про те, що потрібно змінити у містобудуванні та яку роль у цьому відіграють жінки.