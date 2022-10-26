Восстанавливать Украину нужно уже сейчас — что нужно изменить в градостроительстве и какую роль в этом играют женщины

Украинцы мечтают об одном — победить врага и начать восстановление страны. Однако с каждым днем ​​все чаще поднимается вопрос, нужно ли ждать, чтобы начать восстанавливать жилищный фонд и инфраструктуру Украины.

Вместе со всеми новыми проблемами, которые принесла с собой российская армия обстрелами и разрушениями, в нашем обществе остаются вопросы, требовавшие решения еще до 2014 года. К примеру, роль женщин в градостроительстве часто была недооценена.

Поэтому координатор проекта STEM is FEM Лиза Коренко рассказала об актуальных проблемах военного градостроительства и раскрыла те критические аспекты, которые существовали еще до начала войны. Далее прямая речь эксперта.

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Восстанавливать Украину нужно уже сейчас

“Давайте закончим войну, а там уже будем разбираться, что, как и когда отстраивать. Это вопрос не ко времени”. Мы слышим такие заявления постоянно.

Но пока мы ссоримся, размышляем о том, что дальше делать, жизнь в Украине продолжается. Даже несмотря на значительные разрушения, люди уже возвращаются в деоккупированные города и села.

Вот, к примеру, Изюм Харьковской области. Раньше там проживало около 50 тысяч человек. Но полномасштабная война внесла свои коррективы. Сейчас там — до 20 тысяч жителей. Около 90% жилищного фонда частично или полностью разрушено. Несмотря на это, по состоянию на конец сентября в Изюм вернулось уже 1000-1500 человек.

Жители таких населенных пунктов вынуждены жить в разваленных домах или в летних кухнях, потому что от их жилья остались одни щепки. Они заделывают пленкой разбитые окна и забивают досками потолок, потому что осадки портят их вещи. А вскоре придет зима, и ситуация ухудшится.

К тому же остаются актуальными проблемы, существовавшие и до 2014 года. Пенсионеры ходят за хлебом, спускаясь с девятого этажа многоэтажки, в которой не работает лифт. Мама тянет тяжелую детскую коляску с ребенком по пандусу с углом наклона почти 45°. Столичные застройщики “случайно” доводят до аварийного состояния историческое достояние, а затем возводят на этих местах небоскребы.

Проблемы есть. И их нужно решать сейчас, а не закрывать на них глаза, ожидая победы в войне. Так что стоит сделать прямо сегодня?

В первую очередь, кроме восстановления критической инфраструктуры, мы должны заняться планированием отстройки. Сейчас это наш шанс сделать украинские города, села и публичные площадки лучше, более инклюзивными и экологичными, чем они были до этого.

Следует инициировать публичные обсуждения — узнать, какими люди хотят видеть свои города. В частности, внимание нужно уделить местам памяти, непосредственно связанным с боевыми действиями.

Часто на постройках остаются следы от пуль. За рубежом и в Украине есть практика оставлять некоторые элементы разрушений неприкосновенными или переосмысливать их. В качестве примера — стены завода Арсенал, иссеченные пулями в революционные годы.

Уже сейчас нужно проговаривать, на каких зданиях оставить такие элементы, какую архитектуру отреставрировать, а какую коренным образом перестраивать. Это важно решать прямо сегодня, потому что потом эта возможность может быть потеряна вместе со зданиями и их историей.

И здесь будет ошибкой считать, что в этих обсуждениях должны принимать участие только чиновники, опытные городские планировщики и главные архитекторы городов. Для того чтобы наши просторы стали более инклюзивными, нужно учитывать мнение как можно большего количества разных слоев населения — женщин, мужчин, людей с инвалидностью, молодежи, многодетных родителей и т.д.

Чем больше разнообразных голосов мы услышим, тем комфортнее будут города послевоенной независимой Украины.

Но особый акцент мы должны делать на недорепрезентированных в урбанистике слоях населения и молодежи, ведь именно ей нужно будет строить Украину в течение нескольких лет. Уже сегодня мы должны приложить усилия, чтобы научить их основам градостроительства и архитектуры.

Один из таких примеров — это образовательный курс для девушек по урбанистике, который недавно запустила общественная организация STEM is FEM при поддержке программы Мечтаем и действуем.

В рамках него 50 участниц от 15 до 22 лет получат не только теоретические знания по планированию и развитию городских территорий, но и смогут применить свои знания на практике. Они будут разрабатывать градостроительные проекты для уничтоженных украинских населенных пунктов. Лучшие работы доработают специалисты. И впоследствии эти идеи могут быть воплощены в жизнь.

С помощью таких проектов мы можем усилить видимость девушек и женщин в урбанистике и дать им шанс высказать свою точку зрения по проблемам градостроительства в стране. Ведь потребности женщин все же отличаются от потребностей мужчин в этом отношении.

Например, согласно опросу, проведенному в 2015 году в Лондоне, женщины чаще обращали внимание на неудовлетворительное состояние пешеходных дорог. Вероятно, это связано с тем, что женщины больше ходят пешком, чем мужчины, в частности чаще ходят с детскими колясками.

К тому же женщин-архитекторов и других специалистов в сфере градостроительства, как в Украине, так и в мире не так много, как мужчин. Например, несмотря на то, что по статистике ребят на архитектурных факультетах Америки почти поровну, женщины составляют всего около 20% всех лицензированных архитекторов и 17% — от всех партнеров и руководителей архитектурных бюро.

А если брать мировую статистику, то и вообще оказывается, что всего три из 100 топовых архитектурных бюро возглавляют женщины.

Кроме того, такой образовательный курс и другие подобные проекты могут дать толчок молодому поколению продолжать свое обучение и карьеру в этой сфере.

К примеру, возьмем условно девушку 16 лет, которая сейчас проходит курс по урбанистике. В ходе учебы она получит не только знания, но и дополнительную мотивацию, общаясь с женщинами, уже достигшими определенного успеха в этой области. Вдохновившись этими примерами, весной эта девочка может вступить в архитектурный вуз, а через четыре года стать дипломированным архитектором и присоединиться к восстановлению деоккупированных городов и сел.

И самое главное — таким образом мы уже начинаем движение в направлении восстановления страны. В частности, ради людей, проживающих на разрушенных Россией территориях. Они ведь не могут отложить свою жизнь до победы. Им нужны готовые решения уже сейчас.

Украина страдает от полномасштабной войны уже восемь месяцев. Многие погибли прямо в своих домах. Все потому, что не всегда есть время, чтобы спуститься в надежное укрытие, а порой его просто нет рядом. Читай, применит ли Украина опыт укрытий Израиля.

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