Мамаки и мамады: применит ли Украина опыт укрытий Израиля?

Украина страдает от полномасштабной войны уже восемь месяцев. Многие люди погибли прямо в своих домах. Все потому, что не всегда есть время, чтобы спуститься в надежное укрытие, а порой его просто нет рядом.

Поэтому, кроме прямого попадания ракеты и обвала дома, есть высокая вероятность получить многочисленные осколочные ранения от взрывной волны или обломков ракет.

Украинские и советские здания не проектировались с расчетом на то, что их будут бомбить вражеские ракеты. Однако, учитывая соседей, больше мы не допустим такой ошибки.

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Теперь безопасность будет превыше всего. Новые дома не пройдут в эксплуатацию, пока их не проверят на качество и надежность обустроенных бомбоубежищ.

Что Украина позаимствует от израильского строительства и как будет выглядеть современный безопасный дом после восстановления, рассказал 24 канал.

Мамаки и мамады: принцип действия укрытий Израиля

Израиль знает, что такое затяжная война, еще с 1948 года, поэтому народ научился выживать в экстремальных условиях.

Несмотря на то, что на территории Израиля насчитывается более миллиона подземных бомбоубежищ и общественных укрытий, другое название — миклатов, часто у человека нет 10-15 минут, чтобы добежать туда.

Именно поэтому в законе о гражданской обороне обязали застройщиков проектировать укрепленные комнаты во всех жилых и общественных зданиях — мамады и мамаки.

Их преимущество в том, что переместиться туда можно за несколько секунд, не выходя из квартиры. Эти два типа комнат несколько отличаются друг от друга.

Мамак — укрепленная комната в общественных зданиях, предусмотренная на каждом этаже, а мамад — укрепленная комната в каждой квартире.

Требования к защитным комнатам

площадь мамада должна быть не менее 9 кв. м;

высота потолков — 2,5 м;

стены должны быть железобетонными, от 25–30 см толщиной;

металлическая герметичная дверь, которая может выдержать взрывную волну;

фильтры для защиты от атак химическим оружием.

К сожалению, спасают эти комнаты не от всего. К примеру, при прямом попадании ракеты в дом домашнее укрытие может не выдержать, поэтому люди, которые там живут, все же могут пострадать.

Впрочем, от ударной волны, осколков ракет и химического оружия такое укрытие убережет.

Новые дома Украины: какими будут требования к новым сооружениям

В Украине уже вступил в силу закон, который обеспечит строительство сети защитных сооружений гражданской защиты в целях безопасности граждан.

Теперь, если сооружение будет без надлежащего бомбоубежища или укрытия, застройщикам могут отказать в сертификате о готовности здания к эксплуатации. Это правило будут применять по всей Украине.

Глава партии Слуга народа Елена Шуляк заверила, что теперь все новые дома будут строить с новыми, комфортными и современными бомбоубежищами. Это важно, ведь сейчас людям приходилось сидеть в собственноручно обустроенных подвалах.

Одним из адаптивных к израильскому принципу решений современных архитекторов является подготовка подземных паркингов и других подземных помещений для укрытия населения.

Такое укрытие рекомендуется отделять от остального паркинга, снабдить его санузлами и раскладными местами для сидения. Также строители должны предусмотреть не менее два выхода.

При восстановлении украинских городов решений для безопасности каждого дома, в частности тех домов, где нет паркингов, будет значительно больше. Над этим будут работать лучшие украинские и мировые архитекторы.

О том, какие девять новых заповедей появились у архитекторов и какими будут новые украинские города, читай в нашем материале.

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