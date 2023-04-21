Строить новые дома на основе разрушенных: французская технология восстановления Гостомеля

Около 150 тысяч тонн строительных отходов накопилось после демонтажа разрушенных в результате полномасштабного вторжения зданий в Киевской области. И это без учета того количества, которое несанкционированно вывезли в леса или закопали за пределами населенных пунктов.
Сколько таких отходов по всей Украине — чиновники даже не могут рассчитать, ведь враг ежедневно наносит удары, разрушая постройки сел и городов. Не допустить экологической беды можно, нужно только строительный мусор перерабатывать.
Пример демонстрирует французская компания, взявшаяся восстанавливать в Гостомеле военный городок. На территории установили спецтехнику и превращают мусор в недешевое строительное сырье.
Таким образом, новые дома возводят из старых, но переработанных строительных материалов! То есть и мусора не так много, и на закупку сырья уходит меньше средств.
В идеале можно переработать 85% строительного мусора. Главное — с начала сноса не перемешивать стройматериалы между собой.
В идеале можно переработать 85% строительного мусора. Главное — с начала сноса не перемешивать стройматериалы между собой.
Европейцы подчеркивают: бережное отношение к окружающей среде для них остается приоритетным.
Восстанавливать Украину может каждый! Какие инициативы уже существуют и как присоединиться к восстановлению своего города или поселка, мы писали в нашем другом материале.
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