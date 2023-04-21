Будувати нові домівки на основі зруйнованих: французька технологія відбудови Гостомеля

Майже 150 тисяч тонн будівельних відходів накопичилось після демонтажу зруйнованих внаслідок повномасштабного вторгнення будівель на Київщині. І це не враховуючи ту кількість, яку несанкціоновано вивезли у ліси чи закопали за межами населених пунктів.

Скільки таких відходів по всій Україні — посадовці навіть не можуть обрахувати, адже ворог щодня завдає ударів, руйнуючи споруди сіл та міст. Не допустити екологічного лиха можна, потрібно лише будівельне сміття переробляти.

Приклад демонструє французька компанія, яка взялась відновлювати в Гостомелі військове містечко. На території встановили спецтехніку і перетворюють сміття на недешеву будівельну сировину.

Таким чином нові будинки зводять зі старих, але перероблених будівельних матеріалів! Тобто і сміття не так багато, і на закупівлю сировини йде менше коштів.

В ідеалі переробити можна 85% будівельного сміття. Головне — від початку знесення не перемішувати будматеріали між собою.

Європейці ж підкреслюють: дбайливе ставлення до довкілля для них залишається пріоритетним.

Відбудовувати Україну може кожен! Які ініціативи вже існують та як доєднатися до відбудови свого міста чи селища, ми писали в нашому іншому матеріалі.

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