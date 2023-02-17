Віднови своє житло! Як мешканцям та ОСББ отримати грант на ремонт будинку

На Київщині реконструювали перші чотири будинки за програмою Віднови дім від Фонду енергоефективності. Програма діє два місяці і це хороша можливість для ОСББ отримати грантові гроші на ремонт поруйнованих внаслідок бойових дій будинків. Як отримати гроші на ремонт будинку — дивись у матеріалі.

Як отримати гроші на ремонт будинку — програма Віднови дім

Раніше програма покривала чотири області — Київську, Чернігівську, Сумську та Житомирську. Сьогодні у Фонді анонсували розширення — подаватися можуть ОСББ у Миколаївській, Дніпропетровській областях та в Києві.

Гранти стовідсоткові, на один будинок дають до шести мільйонів гривень. А головне, кажуть щасливці, які вже відновили свої будинки, механізм швидкий — 70% коштів дають одразу, тож будівельники можуть швидко розпочати роботи.

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Будинок Олени розташований у багатостраждальному Ірпені, в їхню семиповерхівку прилітало декілька разів, дах разом із верхніми поверхами горів два дні. До бетону вигоріли 12 квартир, а разом з ними і всі комунікації, повибивало вікна, поплавився фасад.

Третина мешканців втратила все майно — що не знищив вогонь, залили дощі.

Мені знадобилася доба, щоб я зрозуміла, що цей будинок житиме так чи інакше, я взяла себе в руки і ми почали діяти, — каже голова правління ОСББ ЖК Новооскольский Олена Саламатова.

Спочатку дочекалися комісію, щоб зрозуміти з якого боку починати. Розібрали завали нагорі і все, що погоріло у квартирах. За відновлення даху будівельники нарахували півтора мільйона гривень.

Діватися було нікуди, зібралися грішми — і зробили накриття, наново переклали пошкоджені нагорі стіни. Але роботи в будинку було ще багато, а люди фінансово виснажені.

Восени Фонд енергоефективності запустив програму Віднови дім. ОСББ Олени одне з перших, яке подалося і виграло грант на заміну вікон, дверей, відновлення комунікацій, фасаду. Зробили все швидко. Зараз будинок зовні як новий. Тепер люди можуть спокійно відновлювати свої квартири.

Програма Віднови дім: умови

За два місяці на участь у програмі Віднови дім від Фонду енергоефективності подалися понад 60 ОСББ, і 20 будинків уже відновлюють. Основна умова — грант покриває поточні ремонти, те, що можна зробити швидко — це вікна, фасади, дахи, інженерні системи.

Основні конструкції будинку мають бути цілими, або мешканці повинні відновити їх за власні гроші. Претендувати на грант можуть тільки ОСББ, і треба зібрати пакет документів.

Сергій Казаку — регіональний консультант Програми IFC з підтримки Фонду енергоефективності України розповів, як податися на грант:

Потрібен звіт технічного обстеження і рішення загальних зборів, на основі звіту наймаєте підрядника, який вам зробить роботи, подаєте заявку на участь, ви отримаєте 70% гранту одразу, а решту по завершенню робіт.

Гроші на відновлення будинків, понищених росіянами, надав Євросоюз. Бюджет програми — €25 млн. У Фонді порахували, що за них можна відновити понад 500 будинків. На один дають до шести мільйонів гривень.

Потреба податися на програму

Юрій тільки чекає рішення фонду, в його будинку немає даху, влучило три снаряди. За свої гроші та кошти благодійників відновили основні стіни, але треба чимшвидше робити дах. Декілька родин тут живуть, але більшість повернутися не можуть.

У нас немає часу чекати, до нас зайшли робітники, п’ятого поверху немає, на четвертому поверсі квартири всі затоплені, — каже голова ОСББ з Миколаєва Юрій Москаленко.

Олена головує в іншому ОСББ Ірпеня, її будинки після звільнення міста були в жахливому стані. Дахи відремонтували самі, а за грантові гроші від Віднови дім зробили фасад, вставили вікна, відновили комунікації.

Без допомоги фонду навряд би це осилили, відновлення тільки одного будинку коштувало майже чотири мільйони гривень. Будівельники впоралися за місяць. Перед зимою до ЖК повернулися майже 90% мешканців.

Навіть зливна система була пошкоджена, в більшості людей не було вікон, люди б тут не змогли жити. Ми вражені роботою, яку тут зробили, — каже голова правління ОСББ Затишний Олена Литвиненко.

У фонді енергоефективності закликають ОСББ подаватися на програму, відновлювати свої будинки. Коштів для цього поки достатньо.

Раніше ми розповідали, як працює Армія відновлення України.

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