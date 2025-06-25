Індексація зарплат у липні 2025: кому можуть “підігнати” виплати під ціни

У липні 2025 року повертається індексація зарплат. Про це повідомили у Південно-Східному міжрегіональному управлінні Державної служби з питань праці. Чи зростуть зарплати українців до рівня цін цього року — розповідаємо в матеріалі.

Індексація зарплат 2025: чи буде в липні

В управлінні пояснили, що обчислення індексу споживчих цін починається з лютого. Базовим місяцем нарахувань є січень, початок року. Відповідно до Постанови КМУ №1078, індексація зарплат проводиться тоді, коли індекс споживчих цін перевищує поріг у 103%.

З липня 2025 року повертається право на індексацію заробітної плати працівників, — написали в управлінні.

За підсумками лютого-червня 2025, індекс споживчих цін перевищив дозволений поріг і нині становить 104,4 %. Це означає, що українцям у липні 2025 мають підняти зарплати, відповідно до цін.

Актуальних новин ані від Мінекономіки, ані від Держпраці не було. Роботодавцям рекомендовано індексувати зарплати українців відповідно до рівня цін вже з липня.

Ті, хто нарахували її у травні, можуть утримати переплату зі своїх працівників, однак це є порушенням ст. 127 КЗпП.

Індексацію проводять у межах прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Цьогоріч він становить 3028 гривень.

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Щоб розрахувати індексацію зарплати, потрібно помножити суму доходу на величину індексу споживчих цін, розділеного на сотню відсотків. Частина коштів, які перевищують прожитковий мінімум, не індексується.

Індексацію не нараховують тоді, коли сума підвищення зарплати в цьому місяці дорівнювала або перевищила розмір індексації. А якщо підвищення зарплати відбувається не з першого числа місяця, під час розрахунку індексації враховується повна тривалість робочого часу.

Нарахована сума індексації лишається сталою до моменту наступного перевищення ІСЦ.

За 2025 рік індекс інфляції змінювався так:

січень — 101,2%;

лютий — 100,08%;

березень — 101,5%;

квітень — 100,7%;

травень — 101,3%;

червень — 104,4%.

Якщо базовий оклад працівників не змінювався, для більшості українців індексація становитиме 133,23 грн. Якщо зарплату підвищували після січня 2025, права на індексацію зарплати може не бути.

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