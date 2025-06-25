Для тебе Економія

Індексація зарплат у липні 2025: кому можуть “підігнати” виплати під ціни

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 25 Червня 2025, 16:30
Індексація зарплат у липні 2025
Фото Pexels

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