Для тебя Экономия

Индексация зарплат в июле 2025: кому могут “подогнать” выплаты под цены

Анастасия Грубрина, журналист сайта 25 июня 2025, 16:30
Индексация зарплат в июле 2025
Фото Pexels

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь