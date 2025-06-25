Индексация зарплат в июле 2025: кому могут “подогнать” выплаты под цены

В июле 2025 года возвращается индексация зарплат. Об этом сообщили в Юго-Восточном межрегиональном управлении Государственной службы по труду. Увеличатся ли зарплаты украинцев до уровня цен в этом году — рассказываем в материале.

Индексация зарплат 2025: будет ли в июле

В управлении объяснили, что вычисление индекса потребительских цен начинается с февраля. Базовым месяцем начислений является январь, начало года. Согласно Постановлению КМУ №1078, индексация зарплат производится тогда, когда индекс потребительских цен превышает порог в 103%.

С июля 2025 возвращается право на индексацию заработной платы работников, — написали в управлении.

По итогам февраля-июня 2025 года индекс потребительских цен превысил разрешенный порог и сейчас составляет 104,4 %. Это означает, что украинцам в июле 2025 года должны поднять зарплаты, согласно ценам.

Актуальных новостей ни от Минэкономики, ни от Гоструда не было. Работодателям рекомендовано индексировать зарплаты украинцев согласно уровню цен уже с июля.

Те, кто насчитал ее в мае, могут удержать переплату со своих работников, однако это нарушение ст. 127 КЗоТ.

Индексацию производят в пределах прожиточного минимума для трудоспособных лиц. В этом году он составляет 3028 гривен.

Читать по теме Средняя зарплата в Украине 2025: в каких секторах выплаты выросли больше всего Как изменились и будут меняться зарплаты украинцев?

Чтобы рассчитать индексацию зарплаты, нужно умножить сумму дохода на величину индекса потребительских цен, разделенного на сотню процентов. Часть денег, превышающих прожиточный минимум, не индексируется.

Индексацию не начисляют тогда, когда сумма повышения зарплаты в этом месяце была равна или превысила размер индексации. А если повышение зарплаты происходит не с первого числа месяца, при расчете индексации учитывается полная продолжительность рабочего времени.

Начисленная сумма индексации остается постоянной до момента последующего превышения ИПЦ.

За 2025 год индекс инфляции менялся так:

январь — 101,2%;

101,2%; февраль — 100,08%;

100,08%; март — 101,5%;

101,5%; апрель — 100,7%;

100,7%; май — 101,3%;

101,3%; июнь — 104,4%.

Если базовый оклад работников не менялся, для большинства украинцев индексация составит 133,23 грн. Если зарплату повышали после января 2025 года, права на индексацию зарплаты может не быть.

Ранее мы рассказывали, вырастут ли должностные оклады по единой тарифной сетке 2025 года.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.