Средняя зарплата в Украине 2025: в каких секторах выплаты выросли больше всего

Фото Unsplash Средняя зарплата в Украине на июнь 2025 года составляет 23460 гривен, сообщает Госстат. Председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев отметил, что по отношению к аналогичному периоду прошлого года она выросла на 24,1%. Как увеличилась зарплата отдельных работников, будет ли она расти в 2026 году и какую среднюю зарплату получают европейцы? Собрали самое интересное. Средняя зарплата в Украине за 2025 год: изменения и перспективы роста Гетманцев добавил, что по сравнению с квартальной инфляцией на уровне 13,6%, то уровень средней зарплаты можно назвать неплохим. Он опережает инфляцию на 10,5%.Более всего возросла оплата труда в авиационном транспорте (на 51,5%), сельском хозяйстве (на 46,9%) и строительстве (на 35,3%). — Если сопоставить зарплаты в долларовом эквиваленте, то в I квартале 2025 украинцы получали в среднем 562 доллара — это на 48 долларов больше, чем в среднем в последний год перед полномасштабным вторжением, — пришел к выводу депутат. Однако он добавил, что есть и недостатки. В 13 из 25 секторов экономики средняя зарплата не дотягивает до нужного уровня, зато ее подтянули вверх три отрасли: ИТ — 65 579 гривен; авиатранспорт — 52 561 гривна; финансовая и страховая деятельность — 50 289 гривен. Средняя зарплата работников водного транспорта по сравнению с I кварталом 2024 года уменьшилась на 6,1%. Работники библиотек, архивов, музеев и других учреждений культуры имели зарплату в среднем 12 448 гривен, представители сфер творчества и искусства — 13 014 гривен. — Рост зарплат в этих наиболее малооплачиваемых сферах вдвое меньше по сравнению со средним по экономике — 12,5% и 12,9% соответственно. Ненамного больше получали педагоги — 14 307 гривен, их доходы выросли по сравнению с I кварталом 2024 года на 13,1%, — подсчитал Гетманцев. Увеличение средних зарплат медицинских работников, получавших в январе-марте в среднем 17222 гривен, было еще меньше — всего на 11,6% Рост зарплат для менее оплачиваемых категорий граждан не покрывал даже уровень инфляции, который в I квартале 2025 года составил 13,6%. Средняя зарплата в строительной отрасли даже после роста на 35,3% составила 19 699 гривен. Зарплаты в области сельского хозяйства выросли на 46,9% (21295 грн). Средние зарплаты в промышленности благодаря увеличению на 28,1% соответствуют уровню 26 183 гривен. Читать по теме Минимальная зарплата в 2025: размер и перспективы роста Какой будет минимальная зарплата в Украине в 2025 году — читай прогноз в материале. Увеличится ли средняя зарплата в 2026 и 2027 В НБУ отметили, что в этом году номинальная зарплата вырастет на 17,7%. Но в связи с инфляцией реальная средняя зарплата в Украине в 2025 году увеличится всего на 3,9%. В ближайшие два года зарплата тоже будет расти. В 2026 году это будет происходить следующими темпами: номинальная средняя зарплата вырастет на 9,4%; реальная вырастет на 3,3%. В 2027 году прогноз будет таким: номинальная зарплата — на 8,8%; реальная — на 3,5%. Читать по теме Налог на зарплату в Украине: какую сумму действительно работники получают на руки Рассказываем, как рассчитать сумму заработной платы без налогов. Какая реальная средняя зарплата в Украине по сравнению с ЕС В пересчете на доллары и евро средняя зарплата в Украине равняется примерно 564 доллару и примерно 488 евро. А за последние три года она выросла на 95 евро или на 26%. Сейчас данные Евростата позволяют посмотреть только на уровень средней зарплаты в 2023 году, а данных за 2024 или 2025 год пока нет. Но в 2023 году средняя зарплата странах ЕС выросла на 170-280 евро или на 6-15%. К примеру, в Германии это 273 евро, или 6%; в Польше 15%, а в Чехии 9%. В Украине в 2023 году зарплата выросла на 11%, однако в переводе на деньги это всего 43 евро. Поэтому украинские зарплаты намного меньше европейских. А почему зарплата больше не является главным аргументом молодежи во время поиска работы, мы рассказывали раньше. А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: Экономика Украины, Зарплата, Инфляция Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter