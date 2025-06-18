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Средняя зарплата в Украине 2025: в каких секторах выплаты выросли больше всего

Ирина Танасийчук, журналист сайта 18 июня 2025, 14:30
средняя зарплата в украине 2025
Фото Unsplash

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