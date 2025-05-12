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Минимальная зарплата в 2025: размер и перспективы роста

Ольга Петухова, редактор сайта 12 мая 2025, 16:30
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Фото Pexels
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