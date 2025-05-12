Минимальная зарплата в 2025: размер и перспективы роста

Фото Pexels В этом году минимальную оплату труда увеличивали дважды. В январе — до 7 100 грн в месяц. А в апреле — до 8 000 гривен. Будет ли она расти такими же темпами в следующем году? О финансовых прогнозах по минимальной зарплате на 2025 год — читай в материале. Минимальная зарплата в 2025 году: какой будет Минимальная заработная плата — это плата за простой, неквалифицированный труд, начисленная за месяц. Как правило, именно ее сумма берется за основу для дальнейших расчетов социальных выплат, пенсий. Она является базой для вычисления средних и максимальных зарплат. Размер минимальной зарплаты на 2025 год определяется Бюджетной декларацией на 2025-2027. Правительство одобрило ее, опубликовав свое Постановление 28 июня 2024. Какова прогнозируемая сумма — читай дальше. Согласно Постановлению Кабинета Министров Украины, в 2025 году минимальная зарплата не изменится и будет оставаться на уровне 2024 года. Она будет равна 8000 гривен. Не планирует правительство увеличивать минималку и в 2026, и 2027 году — об этом также говорится в бюджетной декларации. То есть минимальная зарплата на уровне 8000 гривен прогнозируется на три ближайших года. Читать по теме Средняя зарплата в Украине 2024: чего ожидать от нового года Рассказываем, как изменится средняя зарплата в 2024 году в Украине. Каким в 2025 году будет прожиточный минимум и выплаты на детей Окончательно размер минимальной зарплаты будет определен в сентябре этого года Верховной Радой в рамках проекта Государственного бюджета, и только 1 января 2025 г., после принятия высшим законодательным органом страны, будет обозначен ее окончательный размер. Также будут озвучены суммы базовых социальных выплат.На одобрение Верховной Радой, на основе Бюджетной декларации на 2025-2027 годы, подаются следующие суммы: прожиточный минимум — 3028 грн; выплаты на детей в возрасте до 6 лет — 2 563 гривен; выплаты на детей в возрасте от 6 до 18 лет — 3 196 гривен. Также бюджетная декларация пока не предусматривает изменения в размере минимальной пенсии. В следующие три года она составит 2361 гривну. Максимальная пенсия обычно равна десяти минимальным, поэтому ее размер будет достигать 23 610 гривен. Почему правительство не повысит социальные стандарты в 2025 году Председательница бюджетного комитета Верховной Рады Украины Роксолана Пидласа сообщила в интервью Forbes Ukraine, что на сегодня у правительства нет средств для увеличения социальных стандартов в 2025 году. Даже повышение минимальной зарплаты на 100 грн требует 5,3 млрд грн со стороны государства. А увеличение прожиточного минимума на 100 грн обойдется бюджету страны в 11 млрд грн. Однако пока доходы государственного бюджета увеличились лишь на 2,8 млрд грн. Ко второму чтению новых крупных источников покрытия расходов не появилось. В целом на решение правительства влияют несколько факторов, а именно: расходы на социальную помощь; зарплата в бюджетной сфере; расходы пенсионного фонда. Ранее мы рассказывали о должностных окладах по единой тарифной сетке, и дали таблицу тарифов для бюджетных учреждений.А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: Украина, финансы Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter