Минимальная зарплата в 2025: размер и перспективы роста

В этом году минимальную оплату труда увеличивали дважды. В январе — до 7 100 грн в месяц. А в апреле — до 8 000 гривен. Будет ли она расти такими же темпами в следующем году? О финансовых прогнозах по минимальной зарплате на 2025 год — читай в материале.

Минимальная зарплата в 2025 году: какой будет

Минимальная заработная плата — это плата за простой, неквалифицированный труд, начисленная за месяц. Как правило, именно ее сумма берется за основу для дальнейших расчетов социальных выплат, пенсий. Она является базой для вычисления средних и максимальных зарплат.

Размер минимальной зарплаты на 2025 год определяется Бюджетной декларацией на 2025-2027.

Правительство одобрило ее, опубликовав свое Постановление 28 июня 2024. Какова прогнозируемая сумма — читай дальше.

Согласно Постановлению Кабинета Министров Украины, в 2025 году минимальная зарплата не изменится и будет оставаться на уровне 2024 года. Она будет равна 8000 гривен.

Не планирует правительство увеличивать минималку и в 2026, и 2027 году — об этом также говорится в бюджетной декларации. То есть минимальная зарплата на уровне 8000 гривен прогнозируется на три ближайших года.

Каким в 2025 году будет прожиточный минимум и выплаты на детей

Окончательно размер минимальной зарплаты будет определен в сентябре этого года Верховной Радой в рамках проекта Государственного бюджета, и только 1 января 2025 г., после принятия высшим законодательным органом страны, будет обозначен ее окончательный размер. Также будут озвучены суммы базовых социальных выплат.

На одобрение Верховной Радой, на основе Бюджетной декларации на 2025-2027 годы, подаются следующие суммы:

прожиточный минимум — 3028 грн;

выплаты на детей в возрасте до 6 лет — 2 563 гривен;

выплаты на детей в возрасте от 6 до 18 лет — 3 196 гривен.

Также бюджетная декларация пока не предусматривает изменения в размере минимальной пенсии. В следующие три года она составит 2361 гривну.

Максимальная пенсия обычно равна десяти минимальным, поэтому ее размер будет достигать 23 610 гривен.

Почему правительство не повысит социальные стандарты в 2025 году

Председательница бюджетного комитета Верховной Рады Украины Роксолана Пидласа сообщила в интервью Forbes Ukraine, что на сегодня у правительства нет средств для увеличения социальных стандартов в 2025 году.

Даже повышение минимальной зарплаты на 100 грн требует 5,3 млрд грн со стороны государства. А увеличение прожиточного минимума на 100 грн обойдется бюджету страны в 11 млрд грн. Однако пока доходы государственного бюджета увеличились лишь на 2,8 млрд грн.

Ко второму чтению новых крупных источников покрытия расходов не появилось.

В целом на решение правительства влияют несколько факторов, а именно:

расходы на социальную помощь;

зарплата в бюджетной сфере;

расходы пенсионного фонда.

Ранее мы рассказывали о должностных окладах по единой тарифной сетке, и дали таблицу тарифов для бюджетных учреждений.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.