Единая тарифная сетка 2024: что это такое и на чьи зарплаты влияет

Зарплата большинства людей, работающих в учреждениях бюджетной сферы зависит от единой тарифной сетки (ЕТС). Она позволяет установить размеры должностных окладов.

Поэтому работникам хочется узнать, какой будет единая тарифная сетка 2024 года.

Единая тарифная сетка (ЕТС): что это такое

Единственная тарифная сетка — что это? ЕТС — совокупность тарифных разрядов и соответствующих им тарифных коэффициентов. По ним определяют размер тарифных ставок при оплате труда в зависимости от квалификации работников, тяжести и сложности выполняемых работ.

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Преимущественно эта сетка используется для расчета оплаты труда в сфере образования, культуры и спорта, частично в системе здравоохранения и других бюджетных учреждениях.

Стоит отметить, что единая тарифная сетка не используется для работников местного самоуправления, государственных служащих, полиции и ВСУ. Их должностные оклады устанавливаются постановлениями профильных ведомств или Кабинетом Министров.

Юрист и адвокат Ростислав Кравец рассказал для Фактов ICTV, что ЕТС позволяет установить должностные оклады для разных видов должностей (разрядов) на основе должностного оклада, установленного для первого тарифного разряда.

То есть, размер оклада для первого тарифного разряда имеет наибольшее значение, ведь другие оклады перечисляются на основе тарифных коэффициентов на базе этого базового тарифного оклада.

Должностные оклады по тарифной сетке 2024

Министерство финансов Украины уже сообщило прогнозы по показателям для составления бюджетных запросов на 2024-2026 годы. Должностной оклад работника I тарифного разряда ЕТС составит:

с 1 января 2024 года — 3195 грн;

с 1 июля 2024 года — 3600 грн;

с 1 января 2025 года — 3766 грн;

с 1 января 2026 года — 4030 грн.

Важно: единая тарифная сетка насчитывает 25 разрядов. Каждый работник бюджетной сферы имеет установленный ему тарифный разряд, которому соответствует определенный тарифный коэффициент и определенный должностной оклад.

Вот как будет выглядеть тарифная сетка с 01.01.2024 по 31.12.2024.

В 2024 году вырастут зарплаты работников в некоторых областях. Ранее мы рассказывали, как вырастет зарплата учителей в 2024 году.

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