Єдина тарифна сітка 2024: що це таке та на чиї зарплати впливає

Зарплата більшості людей, які працюють в установах бюджетної сфери, залежить від єдиної тарифної сітки (ЄТС). Вона дозволяє встановити розміри посадових окладів.

Саме тому працівникам хочеться дізнатися, якою буде єдина тарифна сітка 2024 року.

Єдина тарифна сітка (ЄТС): що це таке

Єдина тарифна сітка — що це? ЄТС — сукупність тарифних розрядів та відповідних їм тарифних коефіцієнтів. За ними визначають розмір тарифних ставок при оплаті праці залежно від кваліфікації працівників, тяжкості та складності виконуваних робіт.

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Переважно цю сітку використовують для розрахунку оплати праці у сфері освіти, культури та спорту, частково в системі охорони здоров’я та в інших бюджетних установах.

Варто зазначити, що єдину тарифну сітку не використовують для службовців місцевого самоврядування, державних службовців, поліції та ЗСУ. Їхні посадові оклади встановлюються постановами профільних відомств або Кабінетом міністрів.

Юрист та адвокат Ростислав Кравець розповів для Фактів ICTV, що ЄТС дозволяє встановити посадові оклади для різних видів посад (розрядів) на основі посадового окладу, який встановлений для першого тарифного розряду.

Тобто, розмір окладу для першого тарифного розряду має найбільше значення, адже інші оклади перераховуються на основі тарифних коефіцієнтів на базі цього базового тарифного окладу.

Посадові оклади за тарифною сіткою 2024

Міністерство фінансів України уже повідомило прогнози щодо показників для складання бюджетних запитів на 2024-2026 роки. Посадовий оклад працівника І тарифного розряду ЄТС складатиме:

з 1 січня 2024 року — 3195 грн;

з 1 липня 2024 року — 3600 грн;

з 1 січня 2025 року — 3766 грн;

з 1 січня 2026 року — 4030 грн.

Важливо: єдина тарифна сітка налічує 25 розрядів. Кожен працівник бюджетної сфери має встановлений для нього тарифний розряд, якому відповідає певний тарифний коефіцієнт та певний посадовий оклад.

Ось, як виглядатиме тарифна сітка з 01.01.2024 по 31.12.2024.

У 2024 році зростуть зарплати працівників у деяких сферах. Раніше ми розповідали, як зросте зарплата вчителів у 2024 році.

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