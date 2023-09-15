Мінімальна зарплата в Україні з 1 січня 2024: сума та основні зміни

В Україні досить довго обговорювали перерахунок зарплат на 2024 рік. Мінімальну зарплату планували збільшити до 7651 грн. Однак 15 вересня уряд затвердив проект бюджету на наступний рік. Мінімальна зарплата в Україні з 1 січня 2024: що відомо та якою буде сума — читай в матеріалі.

Мінімальна зарплата в Україні 2024: що відомо

Уряд на черговому засіданні затвердив проект бюджету на наступний 2024 рік. Про це у своїх соцмережах повідомив народний депутат Ярослав Железняк. Таким чином, вже відомо, якими можуть бути суми мінімальної зарплати, прожиткового мінімуму тощо.

Розмір мінімальної заробітної плати в Україні та основні цифри

На засіданні урядовці затвердили наступні цифри 2024:

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доходи: 1,746 трлн грн (загальний 1,54 трлн грн);

видатки: 3,308 трлн грн (загальний 3,1 трлн грн);

дефіцит: 1,531 трлн грн.

Яка мінімальна зарплата в Україні 2024: сума

Вже відомо, що з 1 січня 2024 року мінімальна зарплата змінюватиметься. Мінімальна заробітна плата у місячному розмірі з 1 січня може бути 7100 грн. А от з 1 квітня 2024 — 8000 грн.

Розмір мінімальної заробітної плати в Україні з 1 січня 2024 та прожитковий мінімум

Планується, що з квітня розмір мінімальної зарплати збільшиться до 8 тис. грн. А от прожитковий мінімум теж не стоятиме на місці. У 2023 році на одну особу сума мінімального забезпечення — 2589 грн. А у 2024 вона може зрости до 2920 грн.

А яка мінімальна зарплата в Україні у 2023 році, ти дізнаєшся в іншому матеріалі.

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