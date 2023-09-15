Економія

Мінімальна зарплата в Україні з 1 січня 2024: сума та основні зміни

Анна Голішевська, редакторка сайту 15 Вересня 2023, 13:19
Мінімальна зарплата в Україні з 1 січня 2024: сума та основні зміни
Фото: Unsplash

Більше новин
Мінімальна зарплата в Україні з 1 січня 2024: сума та основні зміни
Вийде дешевше і без туристів! Чи можна відпочивати в Туреччині у жовтні та яка там погода восени
Мінімальна зарплата в Україні з 1 січня 2024: сума та основні зміни
Як заморозити сливу на зиму половинками, в сиропі та з цукром: інструкція для новачків
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Карта повітряних тривог України: інтерактивна мапа в режимі онлайн
як прибрати запах з рота після часника
Чищення зубів не допоможе! Як прибрати запах часника з рота
Дивитись більше

Матеріали по темі

Сайти для відстеження повітряної тривоги
Карта повітряних тривог України: інтерактивна мапа в режимі онлайн
Ігри Нескорених 2023
Сильні та вільні. Ігри Нескорених 2023: скільки медалей виборола Україна
Кабмін України затвердив проект бюджету на 2024 рік: основні пріоритети
Оборона, зарплати, освіта, медицина та підтримка ветеранів. Кабмін затвердив проект бюджету на 2024 рік
Як живуть українці в Європі та чи планують повертатися: результати опитування
Від умов проживання до бажання повертатися додому: результати опитування українців в Європі

Відео
Карта бойових дій в Україні

Карта бойових дій 15 вересня 2023: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
0:01:22
Мінімальна зарплата в Україні з 1 січня 2024: сума та основні зміни
Бувало, пів людини розривало: зізнання російського вбивці у перехоплених розмовах
0:04:50
Броньовані Черепахи
Броньовані черепахи допомагають ЗСУ! Як лікарі-бізнесмени стали волонтерами
0:03:21
Прикордонники
Історії прикордонників! Як наші герої обороняли Донецький напрямок від російських загарбників
0:03:31
Троєщинські луки
Троєщинські луки врятували! Екологи і депутатка Київської міської ради не дали рейдерам знищити природу
0:03:57
Богородичне
Хронологія боїв за Богородичне: окупанти скинули авіабомбу, палили ліс фосфором, але лишили по собі тільки сміття
0:04:34
Українські винаходи, які змінюють світ: біонічні руки та розпізнавальні рукавички
Українські розробки змінюють світ! Що відомо про біонічні руки, нові антибіотики та розпізнавальні рукавички
0:12:54
Чи вистачає військовим аптечок на фронті та якої вони якості
Міноборони не закуповує аптечки? Чи вистачає військовим тактичної медицини і якої вона якості — детальніше
0:12:48
Ситуація на Кримському мосту сьогодні 14 вересня 2023
“Режим провітрювання” у Керчі: Гуменюк про Кримський міст та поведінку ворожих кораблів
Карта бойових дій в Україні сьогодні 14.09.2023: онлайн
Карта бойових дій 14 вересня 2023: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
Більше відео
прожитковий мінімум в Україні 2024
Читати далі
Кабмін вирішив, наскільки має збільшитися прожитковий мінімум в Україні 2024 року
Кабмін України затвердив проект бюджету на 2024 рік: основні пріоритети
Читати далі
Оборона, зарплати, освіта, медицина та підтримка ветеранів. Кабмін затвердив проект бюджету на 2024 рік

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь