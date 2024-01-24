Прожитковий мінімум 2024 в Україні: скільки у доларах

Бюджет — одна з найбільш важливих речей, за якою доводиться особливо уважно слідкувати не лише пересічним громадянам, але й українській владі. Тож Кабмін ухвалив проект державного бюджету на 2024 рік, а 9 листопада його підтримала Верховна Рада.

Визначили посадовці й прожитковий мінімум у 2024 році.

Прожитковий мінімум в Україні 2024

Мінімальна заробітна плата з 1 січня 2024 року може становити 7100 гривень. А ось з 1 квітня — 8000 гривень.

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Що ж стосується прожиткового мінімуму, то згідно з кошторисом, з 1 січня 2024 року він буде становити 2920 гривень. У доларовому еквіваленті це приблизно $78.

Що таке прожитковий мінімум

Прожитковий мінімум — сума, якої має бути достатньо для забезпечення нормального функціонування людини, збереження її здоров’я та задоволення соціально-культурних потреб.

Прожитковий мінімум визначає держава. Під час розрахунку суми потреби людини оцінюють за такими критеріями: ціна на продукти, непродовольчі товари та мінімальний набір послуг.

Прожитковий мінімум визначає розмір інших соціальних виплат. На основі прожиткового мінімуму в Україні виплачують мінімальну пенсію, допомогу на дітей, допомогу самотнім матерям, аліменти.

Як планують розподілити держбюджет

Передбачається, що Україна матиме власні доходи загального фонду бюджету у 1,560 трлн грн, а ось видатки становитимуть 3,108 трлн грн. Тож дефіцит держбюджету, як передбачається, триматиметься на рівні 1,531 трлн грн

За словами Дениса Шмигаля, існує п’ять пріоритетних аспектів і оборона, звісно, на першому місці. Далі йдуть соціальна сфера, медицина та освіта, підтримка ветеранів, а також відновлення нашої економіки.

Раніше прожитковий мінімум переглядали та збільшували тричі на рік, проте з огляду на війну ця сума буде фіксованою увесь рік. Якою є сума прожиткового мінімуму у 2023 році — читай у матеріалі за посиланням.

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