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Прожиточный минимум 2024 в Украине: сколько в долларах

Даниэла Долотова, журналист сайта 24 января 2024, 17:15
прожитковий мінімум в Україні 2024
Фото: Unsplash

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