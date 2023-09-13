Экономия

Стабильность — не к добру? Минфин дал прогноз, каким будет курс гривны в 2024 году

Даниэла Долотова, редактор сайта 13 сентября 2023, 08:00
курс гривні
Фото: Pixabay

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