Стабильность — не к добру? Минфин дал прогноз, каким будет курс гривны в 2024 году

В мире денег и экономики одной из важнейших тем является прогноз курса валют. И в Украине этот вопрос приобретает еще большую популярность в период полномасштабной войны, когда национальная валюта, как и вся экономика страны, испытывает немало потрясений.

На мероприятии EBA Global Outlook: Новая экономика Украины, организованном Европейской бизнес-ассоциацией, украинский министр финансов Сергей Марченко поделился прогнозом курса гривны в 2024 году и рассказал, какие опасения есть касательно него. Об этом сообщает Экономическая правда.

Каким будет курс гривны в 2024 году

Сергей Марченко отметил, что в настоящее время Кабмин разрабатывает государственный бюджет на следующий год, учитывая, что курс гривны будет держаться на уровне 41,4 грн за доллар.

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Какие существуют опасения относительно курса гривны

Министр финансов поделился, что обеспокоен тем, что курс может укрепиться, и этому есть объяснение.

В частности, речь идет о том, что это может негативно повлиять как на экспортно ориентированный бизнес, так и на всю экономику Украины. То есть, экспорт не растет, а уровень импорта повышается.

В то же время Сергей Марченко объяснил, что не выступает за резкую девальвацию гривны. Интересуешься, что это такое? Тогда читай материал по ссылке.

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