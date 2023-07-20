Снижает уровень жизни и повышает инфляцию. Что такое девальвация гривны и на каком месте в мире наша валюта сейчас

На качество жизни украинцев влияют многие экономические факторы, а на них — полномасштабная война, внешние экономические факторы, внутренняя ситуация в стране. Все это снижает нашу покупательную способность и уровень жизни.

Читай в материале, что такое девальвация гривны и на каком месте украинская валюта в мире сейчас.

Девальвация гривны: что это

Если объяснять термин простыми словами, девальвация — снижение курса национальной валюты по отношению к другим, более устойчивым валютам. Например, доллару, евро или золоту.

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Обратным понятием к девальвации является ревальвация. Ревальвация — повышение курса стоимости национальной валюты страны по сравнению с устойчивыми валютами. Девальвацию принято рассматривать как инструмент центральных банков.

Девальвация также означает меньшую покупательную силу и может влечь за собой повышение цен на услуги и импортные товары. Чаще всего на девальвацию влияют следующие факторы:

нестабильная ситуация в стране, кризис;

сниженный официальный обменный курс;

превышение спроса на валюту;

недостаточный контроль за деньгами;

внешние экономические факторы.

С одной стороны, девальвация может повлиять на усиление конкурентоспособности импорта страны и снижение темпов расходов золотовалютного резерва, но с другой — делает импортные товары более дорогими для граждан, как следствие растет инфляция, теряется доверие к валюте, повышаются риски для бизнеса.

Девальвация бывает открытой, когда о ней объявляют национальные банки страны, или скрытой. При скрытой девальвации валюты снижается реальная стоимость денежной единицы, но обесцененные деньги не изымаются из обращения.

Примерами самой большой девальвации являются Беларусь (2011), Аргентина (2002), Россия (1998).

На каком месте украинская валюта в мире

В списке стабильных валют Украина держится на 0%. Об этом свидетельствуют данные Thomson Reuters. То есть, она не падает, но и не растет. Российский рубль на пятом месте по скорости падения, у него –18,7%.

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