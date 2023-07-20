Экономия

Снижает уровень жизни и повышает инфляцию. Что такое девальвация гривны и на каком месте в мире наша валюта сейчас

Анастасия Грубрина, редактор сайта 20 июля 2023, 10:30
Девальвація гривні: що це та на якому місці українська валюта у світі
Фото: Unsplash

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