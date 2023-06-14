Просто старые или фальшивые? Какие купюры долларов не принимают в Украине и что с ними делать

Часто в обменниках говорят, что не могут принять купюры, потому что они устаревшие. В старых банкнотах сомневаются, потому что они имеют недостаточную защиту от подделки. Потому даже настоящие купюры могут не принять. Читай в нашем материале, доллары не принимают и не обменивают в Украине.

Какие доллары не принимают и не обменивают в Украине

Доллары старого образца (1996) должны принимать в коммерческих и государственных банках. Они обязаны обменивать эти купюры на новые. Обменивают также купюры, которые получили незначительные повреждения.

Однако за обмен нужно будет заплатить комиссию, а еще банк может отправить банкноты на экспертизу, чтобы проверить, настоящие ли они. Но в конкретных банках сама процедура может отличаться.

Сейчас также смотрят

Например, кассир может отправить доллары на проверку, а после этого совершить обмен. А может отказать в обмене, хотя банки не имеют на это права. Но деятельность сотрудников банковских учреждений регламентируется не только Национальным банком Украины, но и внутренними правилами учреждения.

Процедура проверки купюр проходит достаточно долго. Ведь их отправляют за границу в банк-корреспондент. Там проверяют купюру, заменяют ее на новую, если та настоящая. Зачастую это очень дорого, и от номинала купюры нужно будет отдать до 50% от суммы.

Как старые доллары принимают в банках

Старые купюры часто отказываются принимать, потому что их сложно проверить на подлинность. Ведь в 1996 году еще не было эффективных технологий защиты купюр. Поэтому те, кто не может отличить подделку, просто не рискуют и не берут даже настоящие купюры.

В банках Украины принимают и заменяют разорванные, склеенные, изношенные, обожженные купюры. Принимают даже такие, которые изменили свой цвет, а еще — без признаков платежности.

Их отправляют на проверку, после чего возвращают тебе новые купюры, сумму в гривнах или доллары меньшего номинала, если они устаревшие.

С 2021 года банкноты в Украине проверяют и на их историю. Это было введено для противодействия отмыванию средств. Деньги так проверяют на то, что они не использовались для торговли наркотиками, оружием и другого.

Вопросы вызывают купюры с проколами, пятнами странного характера, надорванные купюры. Их в первую очередь отправляют на проверку за границу.

Ранее мы рассказывали о прогнозе Нацбанка на уровень инфляции 2023.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!