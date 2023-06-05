Экономия

Экономика мигрирует в еврозону? Какая валюта будет преобладать в украинских сбережениях — доллар или евро

Даниэла Долотова, редактор сайта 05 июня 2023, 18:31
валюта
Фото: Pexels

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