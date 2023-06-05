Экономика мигрирует в еврозону? Какая валюта будет преобладать в украинских сбережениях — доллар или евро

Было время, когда украинцы с восторгом следили за футбольными матчами, но все больше внимания на себя перетягивает и валютный вопрос. Ведь для многих это самый понятный способ для сохранения своих средств.
Но, как отметила первый заместитель главы Нацбанка Екатерина Рожкова, украинская экономика уже некоторое время мигрирует в еврозону. И начало этого процесса можно было заметить задолго до того, как Украина стала кандидатом в члены ЕС.
В первую очередь этому способствовало прекращение экономических связей с РФ, но и не меньшую роль сыграло географическое размещение, что сделало процесс экономической миграции естественным.
По мнению Екатерины Рожковой, способствовать изменениям в предпочтениях валюты могут два фактора. Во-первых, экспортно-импортные операции в евро могут перевесить над долларовыми.
Во-вторых, способствовать распространению евро в Украине могут сами граждане, рассчитывающиеся в валюте. В частности, этому могут помочь те украинцы, которые были вынуждены переехать в страны ЕС из-за войны.
По данным Минфина, 5 июня средний курс евро в банках Украины составляет:
покупка — 39,85 грнпродажа — 40,45 грн
Курс Национального банка Украины — 39,346 грн.
А вот наличный курс немного отличается:
покупка — 40,06 грнпродажа — 40,25 грн
Также ранее рассказывали, чего все же ожидать от валютного рынка в июне и каким будет курс доллара в ближайшее время.
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