Економія

Економіка мігрує у єврозону? Яка валюта буде переважати в українських збереженнях — долар чи євро

Даніела Долотова, редакторка сайту 05 Червня 2023, 18:31
валюта
Фото: Pexels

Більше новин
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Де загроза! Онлайн-карта повітряної тривоги в Україні в реальному часі
Тренди макіяжу на літо 2023
Чиста шкіра та рожева Барбі: підбірка б’юті-трендів на літо 2023
ситуація на фронті
ЗСУ просунулись на Бахмутському напрямку: Ганна Маляр розповіла, що відбувається зараз на фронті
Прем'єри фільмів у червні
Про суспільні проблеми, відомі сюжети та навіть прибульців: ТОП-10 кінопрем’єр червня
Дивитись більше

Матеріали по темі

Економіка мігрує у єврозону? Яка валюта буде переважати в українських збереженнях — долар чи євро
Дійсно дешевшає? Який курс долара і євро на сьогодні
курс долара
Стабільність чи знову гірки? Яким буде курс долара у червні 2023
Середня зарплата в Україні 2023 на сьогодні
Зростає разом із цінами: якою є середня зарплата в Україні 2023 — очікування та реальність
що буде з доларом, якщо оголосять дефол
Кінець світовій економіці? Які наслідки несе можливий дефолт в США

Відео
0:01:52
Олександра Паскаль

“Запам’ятайте ім’я юної чемпіонки!” Семирічна Саша, яка втратила ногу внаслідок обстрілу, виборола перемогу на змаганнях
Дніпро
Мене врятував холодильник… Що пережили мешканці знищеного росіянами будинку у передмісті Дніпра
Карта бойових дій в Україні 05.06.2023 онлайн
Невдалі прориви ДРГ та вкотре провалений наступ окупанта: карта бойових дій в Україні 5 червня в режимі онлайн
0:00:35
Дніпро вибухи сьогодні
Щонайменше 22 постраждалих, загинула дитина! Наслідки атаки на Дніпропетровську область
0:03:45
Волонтер із Маріуполя
Вирвався із пекла, щоб допомагати іншим. Волонтер з Маріуполя їздить розбитими селами та підтримує українців
0:04:52
Сіють поля
Засівають поля під носом окупантів! Як аграрії на Сумщині завершують посівний сезон
0:04:20
Депортація дітей
Повертати дітей стає все важче: як РФ “перевиховує” неповнолітніх українців
Карта бойових дій в Україні
Окупантам треба показати хоч якусь перемогу. Карта бойових дій в Україні 3 червня в режимі онлайн
0:04:00
Кременець
Ціна безвідповідальності: у Кременці на санній трасі 14-річну спортсменку розпорола гнила дошка
0:04:23
Ганна Пліхчинська
Шукає міни заради корови: історія сміливої 67-річної Ганни з Миколаївської області
Більше відео
ситуація на фронті
Читати далі
ЗСУ просунулись на Бахмутському напрямку: Ганна Маляр розповіла, що відбувається зараз на фронті
Газлайтинг
Читати далі
Контроль, бажання переважати, уникнення відповідальності: що таке газлайтинг та чому він виникає у стосунках

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь