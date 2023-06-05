Економіка мігрує у єврозону? Яка валюта буде переважати в українських збереженнях — долар чи євро

Були часи, коли українці із захопленням слідкували за футбольними матчами, але все більше уваги на себе перетягує й валютне питання. Адже для багатьох це найбільш зрозумілий спосіб для збереження своїх коштів.

Та як зазначила перша заступниця голови Нацбанку Катерина Рожкова, українська економіка вже певний час мігрує у єврозону. І початок цього процесу можна було помітити ще задовго до того, як Україна стала кандидатом в члени ЄС.

Насамперед цьому посприяло припинення економічних зв’язків з РФ, але й не меншу роль зіграло географічне розміщення, що зробило процес економічної міграції природним.

Чому заощадження у євро можуть стати більш популярними

На думку Катерини Рожкової, сприяти змінам у вподобаннях щодо валюти можуть два фактори. По-перше, експортно-імпортні операції в євро можуть переважити над доларовими.

По-друге, сприяти поширенню євро в Україні можуть самі громадяни, які будуть розраховуватись у валюті. Зокрема цьому можуть посприяти ті українці, які були вимушені переїхати в країни ЄС через війну.

Який зараз курс євро в Україні

За даними Мінфіна, 5 червня середній курс євро в банках України становить:

купівля — 39,85 грн

продаж — 40,45 грн

Курс Національного банку України — 39,346 грн.

А ось готівковий курс трохи відрізняється:

купівля — 40,06 грн

продаж — 40,25 грн

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