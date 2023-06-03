Дійсно дешевшає? Який курс долара і євро на сьогодні

Якщо НБУ дає стабільний офіційний курс долара і євро, то ситуація у валютних обмінниках дещо інша.

Спостерігається, що курс долара в обмінних пунктах України продовжив зниження. Таку саму тенденцію можна помітити й з єдиною європейською валютою, яка також дешевшає.

Про це повідомляє офіційний портал Міністерства фінансів України.

Курс долара

Станом на 3 червня долар в обмінниках, банках і у приватних осіб у середньому можна придбати за 37,10 грн, а продати — за 37,25 грн. Суттєво падає саме продаж, до прикладу, курс долара по Україні на ранок 2 червня впав і складав 37,50 гривень.

Щодо обмінників, то купівля одного долара буде дорівнювати — в середньому 37,08 грн, а продаж — 37,22 грн.

Курс долара в банках України: купують за 37,00 грн, а продають за 37,45 грн.

Курс євро

Згідно з інформацією порталу Міністерства фінансів, то банки, обмінники та приватні особи купують євро у середньому по 40,10 грн. Продаж євро також падає, 2 червня він впав на 5 копійок до 40,55 гривні, станом на сьогодні він складає вже 40,31 грн.

Євро в обмінниках сьогодні продають у середньому по 40,30 грн, купують євро по 40,10 грн.

Середній курс євро у банках становить: купівля — 40,00, продаж — 40,55 грн.

Офіційні курси долара та євро

Насправді офіційний фіксований курс долара НБУ не змінюється з 21 липня минулого року та відповідно становить:

36,5686 гривні за долар;

39,1522 гривні за євро;

Прогнози щодо зміни ринку валют

Фінансові експерти вважають, що підстав зміни офіційного курсу немає. Про це, наприклад, заявив голова аналітичного департаменту IК Concorde Capital Олександр Паращій.

— Моє бачення: НБУ триматиме офіційний курс на рівні 36,6 грн/дол. протягом усього 2023 року. Поки що надходження від міжнародних партнерів (3,5-5 млрд доларів на місяць) перекриватимуть витрати НБУ на валютні інтервенції (2-3 млрд доларів на місяць), то немає сенсу змінювати курс, — зазначив експерт.

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