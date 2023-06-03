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Дійсно дешевшає? Який курс долара і євро на сьогодні

Богдана Савчук 03 Червня 2023, 23:30
Дійсно дешевшає? Який курс долара і євро на сьогодні
Фото: Pexels

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