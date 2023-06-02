Економія

Стабільність чи знову гірки? Яким буде курс долара у червні 2023

Даніела Долотова, редакторка сайту 02 Червня 2023, 19:00
курс долара
Фото: Unsplash

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