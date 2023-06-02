Стабільність чи знову гірки? Яким буде курс долара у червні 2023

Чи не популярнішим за вічне питання “бути чи не бути” стало питання, яким буде курс долара наступного місяця. Адже економіка, як і інші сфери життя нашої країни, зазначає чималих потрясінь і передбачити щось досить складно.

Та все ж таки кандидат економічних наук та незалежний експерт Олександр Хмелевський спробував пояснити у коментарі Фактам ICTV, чого все ж таки очікувати від валютного ринку у червні та яким буде курс долара найближчим часом.

Рішення від Нацбанку

Нацбанк України у червні не планує вносити зміни в офіційний валютний курс, щоб підтримати його та забезпечити фінансування імпорту. Так установа продовжує продавати валюту з власних резервів.

Ці витрати наразі вдається перекривати за допомогою міжнародних кредитів та грантів. Однак у травні, на думку експерта, їх могло надійти менше, тож резерви Нацбанку могли зменшитись.

Крім того, існує дефіцит зовнішньої торгівлі, оскільки всередині країни попит на закордонні товари збільшується, а ось через блокування окупантами портів — експорт значно зменшився.

Якщо така тенденція буде розвиватися, то Нацбанку доведеться збільшити обсяги продажу валюти, що призведе до скорочення валютних резервів.

Яким буде курс долара у червні

Та все ж таки Олександр Хмелевський передбачає, що найближчим часом, зокрема у червні, навряд чи будуть зміни.

Тож варто очікувати, що, як і в травні, наступного місяця курс долара буде коливатись у межах 37-38 гривень.

Однак не лише від інших людей та обставин залежить наш добробут, але й від нас самих насамперед. Тому читай, як навчитися планувати особистий бюджет.

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