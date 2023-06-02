Стабільність чи знову гірки? Яким буде курс долара у червні 2023

Чи не популярнішим за вічне питання “бути чи не бути” стало питання, яким буде курс долара наступного місяця. Адже економіка, як і інші сфери життя нашої країни, зазначає чималих потрясінь і передбачити щось досить складно.
Та все ж таки кандидат економічних наук та незалежний експерт Олександр Хмелевський спробував пояснити у коментарі Фактам ICTV, чого все ж таки очікувати від валютного ринку у червні та яким буде курс долара найближчим часом.
Нацбанк України у червні не планує вносити зміни в офіційний валютний курс, щоб підтримати його та забезпечити фінансування імпорту. Так установа продовжує продавати валюту з власних резервів.
Ці витрати наразі вдається перекривати за допомогою міжнародних кредитів та грантів. Однак у травні, на думку експерта, їх могло надійти менше, тож резерви Нацбанку могли зменшитись.
Крім того, існує дефіцит зовнішньої торгівлі, оскільки всередині країни попит на закордонні товари збільшується, а ось через блокування окупантами портів — експорт значно зменшився.
Якщо така тенденція буде розвиватися, то Нацбанку доведеться збільшити обсяги продажу валюти, що призведе до скорочення валютних резервів.
Якщо така тенденція буде розвиватися, то Нацбанку доведеться збільшити обсяги продажу валюти, що призведе до скорочення валютних резервів.
Та все ж таки Олександр Хмелевський передбачає, що найближчим часом, зокрема у червні, навряд чи будуть зміни.
Тож варто очікувати, що, як і в травні, наступного місяця курс долара буде коливатись у межах 37-38 гривень.
Однак не лише від інших людей та обставин залежить наш добробут, але й від нас самих насамперед. Тому читай, як навчитися планувати особистий бюджет.
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