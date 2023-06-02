Стабильность или снова горки? Каким будет курс доллара в июне 2023

Популярнее вечного вопроса “быть или не быть” стал вопрос, каким будет курс доллара в следующем месяце. Ведь экономика, как и другие сферы жизни нашей страны, отмечает немалые потрясения и предсказать что-то довольно сложно.

Тем не менее кандидат экономических наук и независимый эксперт Александр Хмелевский попытался объяснить в комментарии Фактам ICTV, чего все же ожидать от валютного рынка в июне и каким будет курс доллара в ближайшее время.

Решения от Нацбанка

Нацбанк Украины в июне не намерен вносить изменения в официальный валютный курс, чтобы поддержать его и обеспечить финансирование импорта. Так учреждение продолжает продавать валюту из собственных резервов.

Эти расходы удается перекрывать с помощью международных кредитов и грантов. Однако в мае, по мнению эксперта, их могло поступить меньше, так что резервы Нацбанка могли уменьшиться.

Кроме того, существует дефицит внешней торговли, поскольку внутри страны спрос на зарубежные товары увеличивается, а вот из-за блокирования оккупантами портов экспорт значительно уменьшился.

Если такая тенденция будет развиваться, то Нацбанку придется увеличить объемы продаж валюты, что приведет к сокращению валютных резервов.

Каким будет курс доллара в июне

И все же Александр Хмелевский предполагает, что в ближайшее время, в частности, в июне, вряд ли будут изменения.

Следовательно, следует ожидать, что, как и в мае, в следующем месяце курс доллара будет колебаться в пределах 37-38 гривен.

Однако не только от других людей и обстоятельств зависит наше благосостояние, но и от нас прежде всего. Потому читай, как научиться планировать личный бюджет.

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