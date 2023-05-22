Чого чекати від долара? Чи зможе Нацбанк повернутися до плаваючого курсу та коли це станеться

Курс долара залишається одним з тих питань, яке сильно турбує українців. Від курсу валюти залежать ціни на різні товари, також це в загальному впливає на рівень життя людей в країні. Від початку повномасштабної війни курс долара стрімко зріс, потім то падав, то знову зростав.

Доктор економічних наук Василь Фурман в ефірі телемарафону Єдині новини розповів про зміни на ринку валют та пояснив, чому падає курс долара.

Чому падає курс долара

Він пояснює, що різниця між готівковим і не готівковим курсом долара зараз мінімальна.

— Це відбувається завдяки активним діям Національного банку України. Насамперед це жорстка монетарна політика. Висока облікова ставка зростання вартості дохідності фінансових інструментів призводить до того, що у громадян України сьогодні є можливість зберегти свої кошти у гривні.

Депозити мають гарну відсоткову ставку. Або кожен громадянин може купити облігацію внутрішньої державної позики, — пояснює він, чому українці не поспішають купувати долар.

Фурман акцентує, що українці довіряють банківській системі. З початку повномасштабного вторгнення залишки коштів фізичних та юридичних осіб у банківській системі в усіх видах валют збільшилися на 500 млрд грн.

Він додає, що на валютний ринок також впливає успіх ЗСУ, а ще — діяльність зернової угоди.

Багато факторів разом дали можливість покращити девальваційні та інфляційні очікування, — каже він.

Чи зможе Нацбанк відв’язати курс долара

Раніше повідомлялося, що Нацбанк планує повернутися до плаваючого курсу долара. Фурман каже, що у меморандумі співпраці з МВФ є такий пункт, але йдеться про те, що потрібно розробити дорожню карту.

За його словами, умовно до кінця червня ця дорожня карта буде представлена суспільству. Утім, він наголошує, що не йдеться про конкретні терміни. Експерт розповідає, що має скластися багато факторів, щоб Нацбанк перейшов до політики зміни курсу, що плаває. Тобто до тієї політики, яку проводив Нацбанк на валютному ринку до повномасштабної війни.

По-перше, покращення балансу на валютному ринку.

По-друге, стійке зменшення інфляції.

По-третє, зменшення чутливості ринку до ситуативних факторів.

Ще один фактор — відновлення дієвості облікової ставки.

Фурман акцентує: треба розуміти, що цей перехід не станеться в один момент. Нацбанк поступово зніматиме обмеження на валютному ринку.

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