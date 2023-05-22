Чего ждать от доллара? Сможет ли Нацбанк вернуться к плавающему курсу и когда это произойдет

Курс доллара остается одним из тех вопросов, которые сильно беспокоят украинцев. От курса валюты зависят цены на разные товары, также это в целом влияет на уровень жизни людей в стране. С начала полномасштабной войны курс доллара стремительно вырос, потом то падал, то снова рос.

Доктор экономических наук Василий Фурман в эфире телемарафона Єдині новини рассказал об изменениях на рынке валют и объяснил, почему падает курс доллара.

Почему падает курс доллара

Он объясняет, что разница между наличным и не наличным курсом доллара сейчас минимальна.

— Это происходит благодаря активным действиям Национального банка. В первую очередь, это жесткая монетарная политика. Высокая учетная ставка роста стоимости доходности финансовых инструментов приводит к тому, что у граждан Украины есть возможность сохранить свои средства в гривне.

Депозиты имеют хорошую процентную ставку. Или каждый гражданин может купить облигацию внутреннего государственного займа, — объясняет он, почему украинцы не спешат покупать доллар.

Фурман акцентирует на том, что украинцы доверяют банковской системе. С начала полномасштабного вторжения остатки средств физических и юридических лиц в банковской системе во всех видах валют увеличились на 500 млрд грн.

Он добавляет, что на валютный рынок также влияет успех ВСУ, а еще — деятельность зернового соглашения.

Многие факторы вместе дали возможность улучшить девальвационные и инфляционные ожидания, — говорит он.

Сможет ли Нацбанк отвязать курс доллара

Ранее сообщалось, что Нацбанк планирует вернуться к плавающему курсу доллара. Фурман говорит, что в меморандуме сотрудничества с МВФ есть такой пункт, но речь идет о том, что нужно разработать дорожную карту.

По его словам, условно до конца июня эта дорожная карта будет представлена обществу. Впрочем, он отмечает, что речь не идет о конкретных сроках. Эксперт рассказывает, что должно сложиться много факторов, чтобы Нацбанк перешел к политике смены плавающего курса. То есть, к той политике, которую проводил Нацбанк на валютном рынке до полномасштабной войны.

Во-первых, улучшение баланса на валютном рынке.

Во-вторых, стойкое уменьшение инфляции.

В-третьих, уменьшение чувствительности рынка к ситуативным факторам.

Еще один фактор — восстановление действенности учетной ставки.

Фурман акцентирует: нужно понимать, что этот переход не произойдет в один момент. Нацбанк будет постепенно снимать ограничения на валютном рынке.

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