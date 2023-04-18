Растет вместе с ценами: какая средняя зарплата в Украине 2023 — ожидание и реальность

Достойная оплата труда — одна из важнейших вещей, которые нужны людям. Особенно во время полномасштабной войны. Какая средняя зарплата в Украине 2023 на сегодня — читай подробно в нашем материале.

Средняя зарплата в Украине 2023 на сегодня

Правительство прогнозировало среднюю зарплату в 2023 году на уровне 18 261 грн (что составляет примерно $494). Из-за инфляции в 28,4% реальная средняя зарплата повысится всего на 1,4%.

Однако картина может отличаться в зависимости от места работы, условий и других особенностей. Реальная средняя зарплата сейчас колеблется от 15 тыс. до 18,3 тыс. грн.

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Средняя зарплата в Украине влияет на компенсации за отпуск (неизрасходованные дни), выполнение государственных и гражданских обязанностей в рабочее время, в случае перевода на нижеоплачиваемую работу по состоянию здоровья, беременности и в случае воспитания ребенка до трех лет.

Также размер средней заработной платы нужно знать для служебных командировок (кроме госслужащих) или выполнения военных обязанностей.

Рассчитать свою среднюю зарплату ты можешь так:

Возьми свою заработную плату за год или другой период, за который хочешь рассчитать доход. Вычти неоплачиваемые дни (выходные). Добавь к сумме деньги за больничные, отпуски и премии. Общую сумму разделили на количество рабочих дней. Получится сумма, которую ты зарабатываешь за день. Умножь эту сумму на количество рабочих дней в месяце. Так у тебя получится сумма средней зарплаты в месяц.

Как устанавливается размер средней зарплаты в Украине

Порядок исчисления средней зарплаты работника в случаях, предусмотренных законодательством, устанавливается Кабинетом Министров Украины. Детальнее сказано в Законе об оплате труда.

Государство обеспечивает ежеквартальную подготовку и публикацию статистических данных о средней заработной плате и средней продолжительности рабочего времени по отраслям, группам профессий и должностей, а также ежегодную публикацию данных о стоимости рабочей силы.

Государство устанавливает самостоятельно только размер минимальной заработной платы. Остальные зарплаты устанавливаются работодателями в соответствии со специальностью, потребностями, выполненной работой и другими условиями.

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