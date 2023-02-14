Прожиточный минимум 2023: размер выплат и влияние на зарплату, пенсию и пособия от государства

В ноябре 2022 года Украина определила бюджет и утвердила прожиточный минимум на 2023. Раньше эту сумму пересматривали и увеличивали трижды в год, однако, учитывая войну, прожиточный минимум будет фиксированным весь год. Какова сумма прожиточного минимума и других социальных выплат — читай в материале.

Прожиточный минимум 2023 в Украине: какой бюджет предусмотрен на год

С 1 января 2023 года прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц составляет 2589 грн. Эта сумма средняя, ведь на каждую категорию граждан прожиточный минимум разный. К примеру:

дети до шести лет — 2272 грн ;

; дети от шести до 18 лет — 2833 грн ;

; для трудоспособных — 2684 грн ;

; для чиновников и работников государственных органов, оплата труда которых регулируется специальными законами, а также работников налоговых и таможенных органов — 2102 грн ;

; для лиц, потерявших трудоспособность (минимальная пенсия) — 2093 грн.

Прожиточный минимум — сумма, которой должно быть достаточно для обеспечения нормального функционирования человека, сохранения его здоровья и удовлетворения социально-культурных потребностей.

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Прожиточный минимум определяется государством. При расчёте суммы потребности человека оцениваются по следующим критериям: цена на продукты, непродовольственные товары и минимальный набор услуг.

В 2023 году минимальная зарплата в Украине тоже не повысится. Она составляет 6700 грн в месяц или 40,46 грн в час.

Выплаты, привязанные к прожиточному минимуму

Прожиточный минимум определяет размер других социальных выплат. На основе прожиточного минимума в Украине выплачивают минимальную пенсию, пособие на детей, помощь одиноким матерям, алименты.

Следовательно, размер социальных выплат в 2023 году составляет:

Минимальная пенсия по возрасту 2023: 2093 грн;

помощь на ребенка до шести лет под опекой или попечительством: 4544 грн;

помощь на ребенка от шести до 18 лет под опекой или попечительством: 5666 грн;

максимальная помощь на ребенка одиноким матерям: ребенок до шести лет — 2272 грн ; ребенок от шести до 18 лет — 2833 грн ; от 18 до 23 лет (во время обучения в вузе) — 2684 грн ;

; ребенок от шести до 18 лет — ; от 18 до 23 лет (во время обучения в вузе) — ; алименты — минимальный размер алиментов на одного ребенка, уплачиваемых отцом или матерью, составляет не менее 50% от прожиточного минимума для ребенка (от 1136 грн).

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