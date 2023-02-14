Прожиточный минимум 2023: размер выплат и влияние на зарплату, пенсию и пособия от государства

В ноябре 2022 года Украина определила бюджет и утвердила прожиточный минимум на 2023. Раньше эту сумму пересматривали и увеличивали трижды в год, однако, учитывая войну, прожиточный минимум будет фиксированным весь год. Какова сумма прожиточного минимума и других социальных выплат — читай в материале.
С 1 января 2023 года прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц составляет 2589 грн. Эта сумма средняя, ведь на каждую категорию граждан прожиточный минимум разный. К примеру:
Прожиточный минимум — сумма, которой должно быть достаточно для обеспечения нормального функционирования человека, сохранения его здоровья и удовлетворения социально-культурных потребностей.
Прожиточный минимум определяется государством. При расчёте суммы потребности человека оцениваются по следующим критериям: цена на продукты, непродовольственные товары и минимальный набор услуг.
В 2023 году минимальная зарплата в Украине тоже не повысится. Она составляет 6700 грн в месяц или 40,46 грн в час.
Прожиточный минимум определяет размер других социальных выплат. На основе прожиточного минимума в Украине выплачивают минимальную пенсию, пособие на детей, помощь одиноким матерям, алименты.
Следовательно, размер социальных выплат в 2023 году составляет:
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