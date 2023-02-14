Экономия

Прожиточный минимум 2023: размер выплат и влияние на зарплату, пенсию и пособия от государства

Анастасия Грубрина, редактор сайта 14 февраля 2023, 08:00
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Фото: Pexels

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