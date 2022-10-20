Какой будет минимальная пенсия в 2023 году и хватит ли ее на самое необходимое

Совсем недавно Кабинет Министров одобрил проект бюджета на 2023 год. В нем заложен новый прожиточный минимум на следующий год.

В этом году пенсии еще раз вырастут, а вот в 2023 останутся неизменными, ведь бюджет-2023 не предусматривает повышение прожиточного минимума.

Читай, какой будет размер минимальной пенсии в 2023 в Украине — в материале.

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Какой будет минимальная пенсия в 2023 году

Не секрет, что бюджет на 2023 год составляли в условиях полномасштабной войны.

Главный приоритет на 2023 — это оборона страны.

После нее идет социальная составляющая. Вместе с этим, пенсию поднять в следующем году не смогут.

А вот в 2022 году размер минимальной пенсии еще раз должны поднять. С начала декабря прожиточный минимум подрастет с 2027 гривен до 2093 гривен.

Таким образом, размер минимальной пенсии на 2023 год составит 2093 гривен. В следующем году его планируют оставить на этом же уровне.

А вот условия для того, чтобы выйти на пенсию, в 2023 году изменятся. Обязательный стаж возрастет.

Если ты захочешь выйти на пенсию в 60, то для этого нужен стаж в 30 лет и больше.

Люди со стажем 20 лет смогут выйти на пенсию в 63 года.

Если тебе 65, то для того, чтобы получать пенсионные выплаты, достаточно иметь 15 лет стажа.

В целом, почти 800 млн. грн. заложено в украинский бюджет на выплаты. Более 25% из них выделят на пенсии.

Всего на следующий год в украинский бюджет заложено 223 млн.грн на пенсионные выплаты.

Читай о том, как рассчитать пенсию самостоятельно.

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