Какой будет минимальная пенсия в 2023 году и хватит ли ее на самое необходимое

Совсем недавно Кабинет Министров одобрил проект бюджета на 2023 год. В нем заложен новый прожиточный минимум на следующий год.
В этом году пенсии еще раз вырастут, а вот в 2023 останутся неизменными, ведь бюджет-2023 не предусматривает повышение прожиточного минимума.
Читай, какой будет размер минимальной пенсии в 2023 в Украине — в материале.
Не секрет, что бюджет на 2023 год составляли в условиях полномасштабной войны.
Главный приоритет на 2023 — это оборона страны.
Главный приоритет на 2023 — это оборона страны.
После нее идет социальная составляющая. Вместе с этим, пенсию поднять в следующем году не смогут.
А вот в 2022 году размер минимальной пенсии еще раз должны поднять. С начала декабря прожиточный минимум подрастет с 2027 гривен до 2093 гривен.
Таким образом, размер минимальной пенсии на 2023 год составит 2093 гривен. В следующем году его планируют оставить на этом же уровне.
А вот условия для того, чтобы выйти на пенсию, в 2023 году изменятся. Обязательный стаж возрастет.
В целом, почти 800 млн. грн. заложено в украинский бюджет на выплаты. Более 25% из них выделят на пенсии.
Всего на следующий год в украинский бюджет заложено 223 млн.грн на пенсионные выплаты.
Читай о том, как рассчитать пенсию самостоятельно.
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