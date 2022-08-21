Узнай размер пенсии уже сейчас! Как самостоятельно рассчитать выплаты

Всегда стоит думать о будущем. Уже сейчас украинцы даже в возрасте 20 лет могут рассчитать собственную пенсию. Узнать размер будущей пенсии можно с помощью Пенсионного калькулятора от Пенсионного фонда Украины.
Пенсионный калькулятор — это электронный сервис, который поможет тебе спрогнозировать размер будущей пенсии. Для этого система учитывает возраст, стаж и заработок.
Украинцы могут получить много различных услуг онлайн, в частности, оплатить счета за газ. Для этого нужно зарегистрироваться в личном кабинете Нафтогаза. Раньше мы рассказывали, как это сделать.
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