Узнай размер пенсии уже сейчас! Как самостоятельно рассчитать выплаты

Всегда стоит думать о будущем. Уже сейчас украинцы даже в возрасте 20 лет могут рассчитать собственную пенсию. Узнать размер будущей пенсии можно с помощью Пенсионного калькулятора от Пенсионного фонда Украины.

Как рассчитать размер пенсии: пошаговая инструкция

Пенсионный калькулятор — это электронный сервис, который поможет тебе спрогнозировать размер будущей пенсии. Для этого система учитывает возраст, стаж и заработок.

Авторизируйся. Прежде всего, нужно авторизоваться на сайте ПФУ. Далее открыть раздел Портал персональных услуг и выбрать Пенсионный калькулятор. Авторизоваться можно с помощью квалификационной электронной подписи (КЭП), Дія.Підпис или BankID. Выбери метод расчета пенсии. Здесь нужно быть внимательным, ведь по умолчанию стоит вариант “По введенным данным”. Нужно выбрать “С учетом стажа, который будет приобретен до пенсионного возраста”. В Пенсионном фонде отмечают: вариант расчета пенсии важен, ведь с его помощью можно проверить, имеешь ли ты право на пенсию по достижении определенного возраста. Проверь персональные данные. Проверь, правильно ли заполнил(-а) все данные и, при необходимости, актуализируй информацию. Добавь периоды трудовой деятельности. Ты можешь не увидеть некоторых мест работы в упомянутом перечне, поэтому их нужно будет ввести самостоятельно. Для этого нажми на “Добавить период”: введи место и период работы, а также размер заработной платы. Расчёт. После заполнения всех данных нажми кнопку “Сохранить и рассчитать”. Затем ты увидишь свою рассчитанную пенсию, а все введенные данные будут сохраняться и показываться при следующем входе в Пенсионный калькулятор.

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Украинцы могут получить много различных услуг онлайн, в частности, оплатить счета за газ. Для этого нужно зарегистрироваться в личном кабинете Нафтогаза. Раньше мы рассказывали, как это сделать.

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