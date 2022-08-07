Всего несколько простых шагов! Как зарегистрироваться в личном кабинете Нафтогаза

Миллионы украинцев автоматически стали клиентами Нафтогаза. Чтобы удобнее пользоваться услугами, нужно зарегистрироваться в личном кабинете Нафтогаза.
Вікна расскажут, как это сделать.
Чтобы зарегистрироваться в личном кабинете, прежде всего, нужно зайти на сайт Нафтогаза.
Все, у тебя есть личный кабинет Нафтогаза. Сразу после регистрации тебе предложат получать счета и самую главную информацию в кабинете, ты можешь согласиться или отказаться.
Чтобы тебе было легче зарегистрироваться, Нафтогаз создал простую видеоинструкцию.
Клиенты Нафтогаза через свой личный кабинет могут:
Если ты клиент Нафтогаза и хочешь зарегистрироваться в личном кабинете, нужно обязательно иметь лицевой счет. Раньше мы рассказывали пошаговую инструкцию, как получить лицевой счет Нафтогаза.
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