Всего несколько простых шагов! Как зарегистрироваться в личном кабинете Нафтогаза

Миллионы украинцев автоматически стали клиентами Нафтогаза. Чтобы удобнее пользоваться услугами, нужно зарегистрироваться в личном кабинете Нафтогаза.

Вікна расскажут, как это сделать.

Как зарегистрироваться в личном кабинете Нафтогаза

Чтобы зарегистрироваться в личном кабинете, прежде всего, нужно зайти на сайт Нафтогаза.

Далее в правом верхнем углу нажать Личный кабинет.

Для регистрации нужно ввести номер лицевого счета и первые три буквы фамилии.

Затем тебе предложат зарегистрироваться через Google, Facebook или по электронной почте. Если выбрать первые два варианта, данные будут внесены автоматически.

Если ты выбрал(а) регистрацию по электронной почте, тебе должны прислать письмо с кодом. Не забудь проверить спам и промоакции . Введи полученный код и придумай пароль для личного кабинета.

. Введи полученный код и придумай пароль для личного кабинета. Нажми кнопку зарегистрироваться.

Все, у тебя есть личный кабинет Нафтогаза. Сразу после регистрации тебе предложат получать счета и самую главную информацию в кабинете, ты можешь согласиться или отказаться.

Чтобы тебе было легче зарегистрироваться, Нафтогаз создал простую видеоинструкцию.

Регистрация в личном кабинете Нафтогаз — видео

Зачем регистрироваться в личном кабинете Нафтогаза

Клиенты Нафтогаза через свой личный кабинет могут:

узнать собственный баланс;

управлять несколькими счетами;

контролировать потребление газа.

Если ты клиент Нафтогаза и хочешь зарегистрироваться в личном кабинете, нужно обязательно иметь лицевой счет. Раньше мы рассказывали пошаговую инструкцию, как получить лицевой счет Нафтогаза.

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