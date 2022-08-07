Усього кілька простих кроків! Як зареєструватися в особистому кабінеті Нафтогазу

Мільйони українців автоматично стали клієнтами Нафтогазу. Щоб зручніше користуватися послугами, треба зареєструватися в особистому кабінеті Нафтогазу.
Вікна розкажуть, як це зробити.
Щоб зареєструватися в особистому кабінеті, насамперед треба зайти на сайт Нафтогазу.
Все, у тебе є особистий кабінет Нафтогазу. Відразу після реєстрації, тобі запропонують отримувати рахунки та найголовнішу інформацію у кабінеті, ти можеш погодитися або відмовитися.
Щоб тобі було легше зареєструватися, Нафтогаз створив просту відеоінструкцію.
Клієнти Нафтогазу через свій особистий кабінет можуть:
Якщо ти клієнт Нафтогазу й хочеш зареєструватися в особистому кабінеті, треба обов’язкова мати особовий рахунок. Раніше ми розповідали покрокову інструкцію, як отримати особовий рахунок Нафтогазу.
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