Усього кілька простих кроків! Як зареєструватися в особистому кабінеті Нафтогазу

Мільйони українців автоматично стали клієнтами Нафтогазу. Щоб зручніше користуватися послугами, треба зареєструватися в особистому кабінеті Нафтогазу.

Вікна розкажуть, як це зробити.

Як зареєструватися в особистому кабінеті Нафтогазу

Щоб зареєструватися в особистому кабінеті, насамперед треба зайти на сайт Нафтогазу.

Далі у правому верхньому куті натиснути Особистий кабінет.

Для реєстрації треба ввести номер особового рахунку та перші три літери прізвища.

Потім тобі запропонують зареєструватися через Google, Facebook або електронну пошту. Якщо обрати перші два варіанти, то дані внесуться автоматично.

Якщо ти обрав(-ла) реєстрацію через електронну пошту, то тобі має надійти лист із кодом. Не забудь перевірити спам та промоакції . Введи отриманий код та придумай пароль для особистого кабінету.

Натисни кнопку зареєструватись.

Все, у тебе є особистий кабінет Нафтогазу. Відразу після реєстрації, тобі запропонують отримувати рахунки та найголовнішу інформацію у кабінеті, ти можеш погодитися або відмовитися.

Щоб тобі було легше зареєструватися, Нафтогаз створив просту відеоінструкцію.

Реєстрація в особистому кабінеті Нафтогаз — відео

Навіщо реєструватися в особистому кабінеті Нафтогазу

Клієнти Нафтогазу через свій особистий кабінет можуть:

дізнатися власний баланс;

керувати кількома рахунками;

контролювати споживання газу.

Якщо ти клієнт Нафтогазу й хочеш зареєструватися в особистому кабінеті, треба обов’язкова мати особовий рахунок. Раніше ми розповідали покрокову інструкцію, як отримати особовий рахунок Нафтогазу.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!