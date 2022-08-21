Дізнайся про розмір пенсії вже зараз! Як самостійно розрахувати виплати

Завжди слід думати про своє майбутнє, тож українці навіть у віці 20 років можуть розрахувати власну пенсію. Дізнатися розмір майбутньої пенсії можна за допомогою Пенсійного калькулятора від Пенсійного фонду України.
Пенсійний калькулятор — це електронний сервіс, який допоможе спрогнозувати розмір майбутньої пенсії українців. Для цього система враховує вік, стаж, а також твій заробіток.
Українці можуть отримати онлайн багато різноманітних послуг, зокрема, сплатити рахунки за газ. Для цього треба зареєструватися в особистому кабінеті Нафтогазу. Раніше ми розповідали, як це зробити.
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