Дізнайся про розмір пенсії вже зараз! Як самостійно розрахувати виплати

Завжди слід думати про своє майбутнє, тож українці навіть у віці 20 років можуть розрахувати власну пенсію. Дізнатися розмір майбутньої пенсії можна за допомогою Пенсійного калькулятора від Пенсійного фонду України.

Як розрахувати розмір пенсії: покрокова інструкція

Пенсійний калькулятор — це електронний сервіс, який допоможе спрогнозувати розмір майбутньої пенсії українців. Для цього система враховує вік, стаж, а також твій заробіток.

Авторизуйся. Насамперед треба авторизуватися на Портал персональних послуг і обрати Пенсійний калькулятор. Авторизуватися можна за допомогою кваліфікаційного електронного підпису (КЕП), Дія.Підпис чи BankID. Насамперед треба авторизуватися на сайті ПФУ. Далі відкрити розділі обрати. Авторизуватися можна за допомогою кваліфікаційного електронного підпису (КЕП), Дія.Підпис чи BankID. Обери алгоритм розрахунку пенсії. Тут треба бути уважним, адже за замовчуванням стоїть варіант “За введеними даними”. Треба обрати “З урахуванням стажу, що буде набуто до пенсійного віку”. У Пенсійному фонді наголошують: варіант розрахунку пенсії важливий, адже з його допомогою можна перевірити, чи маєш ти право на пенсію по досягненні певного віку. Перевір персональні дані. Перевір, чи правильно заповнив(-ла) усі дані та, за потреби, актуалізуй інформацію. Додай періоди трудової діяльності. Ти можеш не побачити деяких місць роботи у згаданому переліку, тож їх треба буде ввести самостійно. Для цього натисни на “Додати період”: введи місце та період роботи, а також розмір заробітної плати. Розрахунок. Після заповнення усіх даних натисни на кнопку “Зберегти та розрахувати”. Потім ти побачиш свою розраховану пенсію, а всі введені дані зберігатимуться та показуватимуться при наступному вході до Пенсійного калькулятора.

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