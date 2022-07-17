Не отримали платіжки за газ? Розповідаємо, як самостійно їх створити та легко оплатити за рахунком

З 1 червня через складнощі з обслуговуванням та зміною постачальника газу до українських домівок багато хто так і не отримав своєї платіжки за газ. Всі розуміють — оплачувати доведеться, але як та за якими рахунками — відомо не усім.

У своєму Facebook Нафтогаз пояснив, як сплачувати рахунки та як їх самостійно створювати, якщо платіжка так і не дійшла до свого власника. Самостійно свою суму розрахувати можна сформувавши рахунок на оплату за допомогою особистого кабінету, у розділі Історія розрахунків або в чат-боті.

Нафтогаз наголосив, що ціни на газ залишаються фіксованими — 7,96 гривень за куб (з урахуванням ПДВ).

Також компанія нагадала, що кожен новий клієнт має отримати номер особового рахунку.

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Для цього необхідно:

перейти в чат-бот GASUA у Viber, Telegram або NaftogazGasSupply у Facebook Messenger;

ввести ЕІС-код (16 символів);

EIC — це персональний газовий номер об’єкта газопостачання, який складається з 16 символів (латинських букв та цифр).

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Знайти його можна в:

особистому кабінеті;

контакт-центрі облгазу;

рахунку за розподіл або постачання газу;

звернувшись до контакт-центру ДК Нафтогаз України.

Що потрібно для легкого створення платіжки?

Після отримання особового рахунку можна зареєструватися в особистому кабінеті my.gas.ua. Звідти ти легко отримуватимеш інформацію стосовно своїх рахунків, оплачувати їх. Також за допомогою особистого кабінету ти зможеш завантажувати довідку про пільги та субсидії.

Попри обіцянки про непідвищення цін на газ, тобі варто бути готовим і до іншого розвитку подій: раніше ми тобі розповідали, як правильно облаштувати свій будинок так, аби взимку зекономити на його опаленні.

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