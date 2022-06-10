Чи зростуть тарифи на газ та де Україна купуватиме блакитне паливо — розповідає Андрій Герус

Голова Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус розповів про головні виклики нового опалювального сезону.

Так, прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Україні потрібно близько 19 млрд кубометрів газу у сховищах, щоб пройти опалювальний сезон.

Ця цифра досить орієнтовна. Точніше про потреби країни можна буде сказати наприкінці літа. Крім того, ситуація залежатиме від того, в якому стані будуть тимчасово окуповані території та звільнені населені пункти, де триває відбудова.

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Велике споживання газу також відбувається на підприємствах у промисловому секторі. Тому найбільша національна компанія Нафтогаз уже готується до нового опалювального сезону.

Попри те, що ця зима буде очікувано важкою, ми робимо все можливе, щоб у країні були світло, тепло, газ та вугілля.

Де Україна купуватиме газ

Надалі планується, як і раніше, купувати газ у європейських країн. Зокрема, у Словаччини, можливо, в Угорщини та Польщі.

Крім того, потрібно розуміти, що існує також видобуток газу в Україні. Наразі українські компанії видобувають більше, ніж потребує наш споживач.

Український газ накопичується у підземних газосховищах для того, щоб мати змогу використати його взимку.

Ще один важливий фактор, над яким потрібно працювати — це нарощення енергоефективності будівель, щоб зменшити витрати тепла. У цьому разі нам буде потрібно менше газу.

Про мораторій на підвищення тарифів

Під час війни, коли люди втрачають роботу, зарплатню або майно, підвищення вартості комунальних послуг не може бути вдалою ідеєю. Тому всі працюють над тим, щоб зберегти стабільність у тарифах.

Наразі головне — це платіжна дисципліна. Якщо люди, які мають зараз доходи, вчасно оплачуватимуть комунальні послуги, це буде великим плюсом. Оскільки енергосистема потребує коштів, щоб закупити газ.

Однак не лише тепло та світло потрібні зараз українцям, але й доступний стабільний інтернет, щоб бути на зв’язку із близькими та дізнаватись усе необхідне. Читай, як підключити Starlink.