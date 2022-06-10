Вырастут ли тарифы и где Украина будет закупать газ — рассказывает Андрей Герус

Глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус рассказал о главных вызовах нового отопительного сезона.

Так, по словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, Украине нужно около 19 млрд кубометров газа в хранилищах, чтобы пройти отопительный сезон.

Эта цифра ориентировочная и более точно о потребностях страны можно будет сказать в конце лета. Кроме того, ситуация будет зависеть от того, в каком состоянии будут временно оккупированные территории и освобожденные населенные пункты, в которых продолжается восстановление.

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Большое потребление газа у предприятий в промышленном секторе. Поэтому крупнейшая национальная компания Нафтогаз уже готовится к новому отопительному сезону.

Несмотря на то, что эта зима будет ожидаемо тяжелой, мы делаем все возможное, чтобы в стране были свет, тепло, газ и уголь.

Где Украина будет закупать газ

В дальнейшем планируется по-прежнему покупать газ у европейских стран. В частности, у Словакии, возможно, у Венгрии и Польши.

Кроме того, следует понимать, что Украина также добывает газ на своей територии. Сейчас украинские компании добывают больше газа, чем требуется потребителю.

Украинский газ накапливается в подземных газохранилищах для того, чтобы использовать его зимой.

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Еще один важный фактор, над которым нужно работать — это наращивание энергоэффективности зданий, чтобы снизить затраты тепла. В этом случае нам потребуется меньше газа.

О моратории на повышение тарифов

Во время войны, когда люди теряют работу, зарплаты, имущество, повышение стоимости коммунальных услуг не может быть хорошей идеей. Потому все работают над тем, чтобы сохранить стабильность в тарифах.

Теперь главное — это платежная дисциплина. Если люди, у которых сейчас есть доходы, будут своевременно оплачивать коммунальные услуги, это будет большим плюсом. Поскольку для энергосистемы нужны средства, чтобы закупить газ.

Однако не только тепло и свет нужны сейчас украинцам, но и доступный стабильный интернет, чтобы быть на связи с близкими и узнавать все необходимое. Читай, как подключить Starlink.