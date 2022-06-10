Вырастут ли тарифы и где Украина будет закупать газ — рассказывает Андрей Герус

Глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус рассказал о главных вызовах нового отопительного сезона.
Так, по словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, Украине нужно около 19 млрд кубометров газа в хранилищах, чтобы пройти отопительный сезон.
Эта цифра ориентировочная и более точно о потребностях страны можно будет сказать в конце лета. Кроме того, ситуация будет зависеть от того, в каком состоянии будут временно оккупированные территории и освобожденные населенные пункты, в которых продолжается восстановление.
Большое потребление газа у предприятий в промышленном секторе. Поэтому крупнейшая национальная компания Нафтогаз уже готовится к новому отопительному сезону.
Несмотря на то, что эта зима будет ожидаемо тяжелой, мы делаем все возможное, чтобы в стране были свет, тепло, газ и уголь.
Несмотря на то, что эта зима будет ожидаемо тяжелой, мы делаем все возможное, чтобы в стране были свет, тепло, газ и уголь.
В дальнейшем планируется по-прежнему покупать газ у европейских стран. В частности, у Словакии, возможно, у Венгрии и Польши.
Кроме того, следует понимать, что Украина также добывает газ на своей територии. Сейчас украинские компании добывают больше газа, чем требуется потребителю.
Украинский газ накапливается в подземных газохранилищах для того, чтобы использовать его зимой.
Украинский газ накапливается в подземных газохранилищах для того, чтобы использовать его зимой.
Еще один важный фактор, над которым нужно работать — это наращивание энергоэффективности зданий, чтобы снизить затраты тепла. В этом случае нам потребуется меньше газа.
Во время войны, когда люди теряют работу, зарплаты, имущество, повышение стоимости коммунальных услуг не может быть хорошей идеей. Потому все работают над тем, чтобы сохранить стабильность в тарифах.
Теперь главное — это платежная дисциплина. Если люди, у которых сейчас есть доходы, будут своевременно оплачивать коммунальные услуги, это будет большим плюсом. Поскольку для энергосистемы нужны средства, чтобы закупить газ.
Однако не только тепло и свет нужны сейчас украинцам, но и доступный стабильный интернет, чтобы быть на связи с близкими и узнавать все необходимое. Читай, как подключить Starlink.