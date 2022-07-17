Экономия

Не получили платежки за газ? Рассказываем, как самостоятельно их создать и легко оплатить счет

Виктория Мельник, практикант сайта Викна-новини 17 июля 2022, 16:00
Как самому создать платежку за газ
Фото: Unsplash

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