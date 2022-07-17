Не получили платежки за газ? Рассказываем, как самостоятельно их создать и легко оплатить счет

С 1 июня из-за сложностей с обслуживанием и изменением поставщика газа в украинские дома многие так и не получили своей платежки за газ. Все понимают — оплачивать придется, но как и по каким счетам — известно не всем.

В своем Facebook Нафтогаз объяснил, как оплатить счета и как их самостоятельно создавать, если платежка так и не дошла до своего владельца. Самостоятельно свою сумму рассчитать можно сформировав счет на оплату с помощью личного кабинета, в разделе История расчетов или в чат-боте.

Нафтогаз подчеркнул, что цены на газ остаются фиксированными — 7,96 гривен за куб (с учетом НДС).

Также компания напомнила, что каждый новый клиент должен получить номер лицевого счета.

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Для этого необходимо:

перейти в чат-бот GASUA в Viber, Telegram или NaftogazGasSupply в Facebook Messenger;

ввести ЭИС-код (16 символов);

EIC — это персональный газовый номер объекта газоснабжения, состоящий из 16 символов (латинских букв и цифр).

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Найти его можно в:

личном кабинете;

контакт-центр облгаза;

счета за распределение или поставку газа;

обратившись в контакт-центр ГК Нафтогаз Украины.

Что нужно для легкого создания платежки?

После получения лицевого счета, можно зарегистрироваться в личном офисе my.gas.ua. Оттуда ты легко будешь получать информацию о своих счетах, оплачивать их. Также с помощью личного кабинета ты сможешь загружать справку о льготах и ​​субсидиях.

Несмотря на обещания о не повышении цен на газ, тебе следует быть готовым к другому развитию событий: раньше мы тебе рассказывали, как правильно обустроить свой дом так, чтобы зимой сэкономить на его отоплении.

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