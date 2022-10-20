Економія

Якою буде мінімальна пенсія у 2023 році та чи вистачить її на найнеобхідніше

Анна Голішевська, редакторка сайту 20 Жовтня 2022, 09:00
Мінімальна пенсія 2023
Фото: Unsplash

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