Якою буде мінімальна пенсія у 2023 році та чи вистачить її на найнеобхідніше

Нещодавно Кабінет Міністрів схвалив проект бюджету на 2023 рік. У ньому він заклав новий прожитковий мінімум на наступний рік.

Цього року пенсії ще раз зростуть, але 2023 року залишаться незмінними, адже бюджет-2023 не передбачає підвищення прожиткового мінімуму.

Читай, яким буде розмір мінімальної пенсії 2023 року в Україні — у матеріалі.

Зараз також дивляться

Якою буде мінімальна пенсія у 2023 році

Не секрет, що бюджет на 2023 рік закладали вже за умов повномасштабної війни.

Головний пріоритет на 2023 рік — це оборона країни. Після неї йде соціальна складова.

Водночас пенсію підняти наступного року не зможуть.

У 2022 році розмір мінімальної пенсії ще мають підняти. З початку грудня прожитковий мінімум підросте з 2027 до 2093 гривень.

Тому розмір мінімальної пенсії на 2023 рік буде 2093 гривень. Наступного року її планують залишити на цьому ж рівні.

Але умови для того, щоб вийти на пенсію у 2023 році зміняться. Стаж зросте.

Якщо ти захочеш вийти на пенсію у 60, то для цього потрібен стаж у 30 років і більше.

Люди зі стажем 20 років зможуть вийти на пенсію у 63 роки.

Якщо тобі 65, то для того, щоб отримувати пенсійні виплати, достатньо мати 15 років стажу.

Загалом майже 800 млн. грн. закладено до українського бюджету на виплати. Понад 25% з них виділено на пенсії.

Так, наступного року до українського бюджету закладено 223 млн.грн на пенсійні виплати.

Читай про те, як розрахувати пенсію самостійно.

Не пропусти наші наступні матеріали, підписуйся на Telrgram-канал.