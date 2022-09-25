Пенсія в Польщі для українців: хто має право на виплати одразу у двох країнах та як оформити

Отримувати пенсію одразу у двох країнах — чи можливо це? Так! Українці, які працювали і в Україні, і в Польщі, мають право на пенсію в обох державах.

Відповідна міждержавна угода працює з 2014 року. Про це повідомляє видання Хвиля з посиланням на портал In Poland.

Читай, хто та на яких умовах може оформити пенсію в Україні та Польщі, а також як це зробити.

Хто може отримати пенсію в Польщі та Україні

Українці можуть отримати пенсію в Польщі, якщо:

останнє офіційне місце працевлаштування було в Польщі;

робота була за трудовим договором або за договором-дорученням;

досягли пенсійного віку: 60 років для жінок та 65 — для чоловіків;

є відповідний трудовий стаж: 20 років для жінок та 25 — для чоловіків;

постійно проживають у Польщі.

Як оформити пенсію в Польщі

Під час оформлення пенсії в Польщі трудовий стаж на території цієї країни підсумовуватиметься з українським. Проте польська пенсія виплачуватиметься лише за період трудової діяльності у Польщі.

Відповідно, Пенсійний фонд України виплачуватиме пенсію за стаж, відпрацьований на території України.

Наприклад, якщо жінка пропрацювала десять років в Україні та десять років у Польщі, то вона має право отримувати пенсію як в Україні, так і в Польщі.

Утім важливою умовою є те, що періоди роботи у двох країнах не мають перетинатись та накладатись.

Щоб підсумувати польський пенсійний стаж з українським, потрібно взяти довідку з місця роботи та подати до відділу Управління соціального страхування ZUS за місцем проживання у Польщі.

При цьому не потрібно подавати повторну заявку в Україні. Вона подається лише один раз у державі, де зараз проживає людина.

Українська пенсія може виплачуватись на польський банківський рахунок, так само як і польська — на український.

Розмір пенсії в Польщі

Розмір польської пенсії залежатиме від рівня заробітної плати та внесків, сплачених громадянином у ZUS. У 2022 році мінімальна пенсія у Польщі становить 1217,98 злотих (приблизно 9200 грн).

Більше інформації про отримання пенсії в Польщі можна дізнатись тут.

Багато українських пенсіонерів цікавляться питанням, кому і на скільки підвищать пенсію з жовтня 2022 року. Дізнайся точні суми зростання виплат.

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