Пенсія в Польщі для українців: хто має право на виплати одразу у двох країнах та як оформити

Отримувати пенсію одразу у двох країнах — чи можливо це? Так! Українці, які працювали і в Україні, і в Польщі, мають право на пенсію в обох державах.
Відповідна міждержавна угода працює з 2014 року. Про це повідомляє видання Хвиля з посиланням на портал In Poland.
Читай, хто та на яких умовах може оформити пенсію в Україні та Польщі, а також як це зробити.
Українці можуть отримати пенсію в Польщі, якщо:
Під час оформлення пенсії в Польщі трудовий стаж на території цієї країни підсумовуватиметься з українським. Проте польська пенсія виплачуватиметься лише за період трудової діяльності у Польщі.
Відповідно, Пенсійний фонд України виплачуватиме пенсію за стаж, відпрацьований на території України.
Наприклад, якщо жінка пропрацювала десять років в Україні та десять років у Польщі, то вона має право отримувати пенсію як в Україні, так і в Польщі.
Утім важливою умовою є те, що періоди роботи у двох країнах не мають перетинатись та накладатись.
Щоб підсумувати польський пенсійний стаж з українським, потрібно взяти довідку з місця роботи та подати до відділу Управління соціального страхування ZUS за місцем проживання у Польщі.
Щоб підсумувати польський пенсійний стаж з українським, потрібно взяти довідку з місця роботи та подати до відділу Управління соціального страхування ZUS за місцем проживання у Польщі.
При цьому не потрібно подавати повторну заявку в Україні. Вона подається лише один раз у державі, де зараз проживає людина.
Українська пенсія може виплачуватись на польський банківський рахунок, так само як і польська — на український.
Розмір польської пенсії залежатиме від рівня заробітної плати та внесків, сплачених громадянином у ZUS. У 2022 році мінімальна пенсія у Польщі становить 1217,98 злотих (приблизно 9200 грн).
Більше інформації про отримання пенсії в Польщі можна дізнатись тут.
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