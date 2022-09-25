Экономия

Пенсия в Польше для украинцев: кто имеет право на выплаты сразу в двух странах и как оформить

Елена Яковлева, редактор сайта 25 сентября 2022, 15:00
Пенсія в Польщі для українців - як оформити пенсію в Польщі
Фото: Pexels

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