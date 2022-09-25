Пенсия в Польше для украинцев: кто имеет право на выплаты сразу в двух странах и как оформить

Получать пенсию сразу в двух странах — возможно ли это? Да! Украинцы, которые работали и в Украине, и в Польше, имеют право на пенсию в обоих государствах.

Соответствующее межгосударственное соглашение действует с 2014 года. Об этом сообщает издание Хвиля со ссылкой на портал In Poland.

Читай, кто и на каких условиях может оформить пенсию в Украине и Польше, а также, как это сделать.

Кто может оформить пенсию в Польше и Украине

Украинцы могут получать пенсию в Польше, если:

последнее официальное место трудоустройства было в Польше;

работа была по трудовому договору или по договору-поручению;

достигли пенсионного возраста: 60 ​​лет для женщин и 65 — для мужчин;

есть соответствующий трудовой стаж: 20 лет для женщин и 25 — для мужчин;

постоянно проживают в Польше.

Как оформить пенсию в Польше

При оформлении пенсии в Польше трудовой стаж на территории этой страны будет суммироваться с украинским. Однако польская пенсия будет выплачиваться только за период трудовой деятельности в Польше.

Соответственно, Пенсионный фонд Украины будет выплачивать пенсию за стаж, приобретенный на территории Украины.

Например, если женщина проработала десять лет в Украине и десять лет в Польше, то она имеет право получать пенсию как в Украине, так и в Польше.

Однако важным условием является то, что периоды работы в двух странах не должны пересекаться и накладываться.

Чтобы подытожить польский пенсионный стаж с украинским, нужно взять справку с места работы и подать в отдел Управления социального страхования ZUS по месту жительства в Польше.

При этом не следует подавать повторную заявку в Украине. Она подается только один раз в стране, где сейчас проживает человек.

Украинская пенсия может выплачиваться на польский банковский счет также, как и польская — на украинский.

Размер пенсии в Польше

Размер польской пенсии зависит от уровня заработной платы и взносов, уплаченных гражданином в ZUS. В 2022 году минимальная пенсия в Польше составляет 1217,98 злотых (примерно 9200 грн).

Более подробную информацию о получении пенсии в Польше можно узнать здесь.

Многие украинские пенсионеры интересуются, кому и насколько повысят пенсию с октября 2022 года. Узнай точные суммы повышений.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!