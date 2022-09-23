Дождались: кому и когда повысят пенсию в октябре

Согласно плановому повышению пенсий в 2022 году, очередное повышение выплат состоится с 1 октября 2022 года.

Многие пенсионеры интересуются вопросами: кому поднимут пенсию в октябре и на сколько гривен.

Подробнее о повышении пенсий в Украине с 1 октября – в материале.

Кому поднимут пенсию в октябре

Совсем скоро в Украине будут проводиться плановые перерасчеты пенсий для тех, кому за 70 лет.

Кроме семидесятилетних, выплаты поднимут и тем людям, которые получают “военную” пенсию по инвалидности и минимальную пенсию.

Известно, что размер минимальной пенсии в Украине привязан к минимальной зарплате.

Поскольку она вырастет в октябре на 200 гривен, то выплаты пенсионерам тоже пересчитают.

На сколько поднимут пенсии в октябре: точные суммы повышений

Людям от 75 до 80 лет установят ​​ежемесячную компенсацию к пенсии в размере до 300 гривен.

Теперь если ты имеешь страхового стажа (мужчины — не менее 35 лет, женщины — не менее 30 лет), то минимальный размер пенсионной выплаты не должен быть меньше 3000 гривен.

Тем, у кого размер пенсионной выплаты с учетом надбавок, повышений, других доплат к пенсии, установленных законодательством (кроме пенсий за особые заслуги перед Украиной), не достигает 3000 гривен, будет устанавливаться доплата к пенсии в сумме, недостающей до указанного размера.

Пенсионерам, которым исполнилось 70 лет, но их страховой стаж меньше 35 лет у мужчин и 30 лет у женщин, минимальная пенсионная выплата будет начислена в размере, пропорционально приобретенному страховому стажу, исходя из размера минимальной выплаты 3 000 гривен.

При этом у пенсионеров в возрасте 80+ со стажем 25 лет у мужчин и 20 лет у женщин размер пенсионной выплаты не может быть менее 2 600 гривен, а у лиц в возрасте от 70 до 80 лет — не менее 2 500 гривен.

Кому поднимут пенсию в октябре: примеры

Например, если тебе 70-75 лет, а страховой стаж составляет 37 лет, размер пенсионной выплаты составлял 2300 гривен.

В данном случае устанавливается ежемесячная компенсационная выплата в размере 300 гривен и доплата до 3000 гривен, поскольку тебе исполнилось 70 лет и страховой стаж большой – целых 30 лет.

Если вам 70-75 лет, а страховой стаж составляет 19 лет, то в этом случае устанавливается ежемесячная компенсационная выплата в размере 300 гривен, однако право на доплату до 3000 гривен отсутствует, так как страховой стаж менее 30 лет.

Кому и когда повысят пенсию в октябре: итоги планового повышения

Если подытожить, то в октябре 2022 года повышение пенсии происходит из-за увеличения минимальной зарплаты. Для пенсионеров старше 70 лет повысят выплаты на 300 грн.

Минимальная пенсия для людей с большим трудовым стажем составляет 3000 грн. Также в октябре увеличится минимальный размер пенсий по инвалидности.

Ранее мы рассказывали, какие документы нужны для оформления пенсии.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!