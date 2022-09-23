Дочекалися: кому і коли підвищать пенсію у жовтні

Згідно з плановим підвищенням пенсій у 2022 році, чергове підвищення виплат відбудеться з 1 жовтня 2022 року.

Багато пенсіонерів цікавляться питаннями: кому підвищать пенсію у жовтні та на скільки гривень.

Докладніше про підвищення пенсій в Україні з 1 жовтня – у матеріалі.

Кому підвищать пенсію у жовтні

Незабаром в Україні проводитимуться планові перерахунки пенсій для тих, кому понад 70 років.

Окрім сімдесятирічних, виплати піднімуть і тим людям, які отримують “військову” пенсію з інвалідності та мінімальну пенсію.

Відомо, що розмір мінімальної пенсії в Україні прив’язаний до мінімальної заробітної плати.

Оскільки вона зросте у жовтні на 200 гривень, то виплати пенсіонерам теж перерахують.

На скільки підвищать пенсії у жовтні: точні суми підвищень

Людям від 75 до 80 років встановлять щомісячну компенсацію до пенсії у розмірі до 300 гривень.

Тепер якщо ти маєш страховий стаж (чоловіки — не менше 35 років, жінки — не менше 30 років), то мінімальний розмір пенсійної виплати не повинен бути меншим за 3000 гривень.

Тим, хто має розмір пенсійної виплати з урахуванням надбавок, підвищень, інших доплат до пенсії, встановлених законодавством (крім пенсій за особливі заслуги перед Україною), не сягає 3000 гривень, встановлюватиметься доплата до пенсії у сумі, що не вистачає до зазначеного розміру.

Пенсіонерам, яким виповнилося 70 років, але їхній страховий стаж менш як 35 років у чоловіків та 30 років у жінок, мінімальну пенсійну виплату буде нараховано у розмірі, пропорційно набутому страховому стажу, виходячи з розміру мінімальної виплати 3 000 гривень.

При цьому у пенсіонерів у віці 80+ зі стажем 25 років у чоловіків та 20 років у жінок розмір пенсійної виплати не може бути меншим за 2 600 гривень, а в осіб віком від 70 до 80 років – не менше ніж 2 500 гривень.

Кому підвищать пенсію у жовтні: приклади

Наприклад, якщо тобі 70-75 років, а страховий стаж становить 37 років, розмір пенсійної виплати складав 2300 гривень.

У цьому випадку встановлюється щомісячна компенсаційна виплата у розмірі 300 гривень та доплата до 3000 гривень, оскільки тобі виповнилося 70 років та страховий стаж великий – цілих 30 років.

Якщо вам 70-75 років, а страховий стаж становить 19 років, то в цьому випадку встановлюється щомісячна компенсаційна виплата у розмірі 300 гривень, проте право на доплату до 3000 гривень відсутнє, оскільки страховий стаж менший за 30 років.

Кому і коли підвищать пенсію у жовтні: підсумки планового підвищення

Якщо підсумувати, то у жовтні 2022 року підвищення пенсії відбувається через збільшення мінімальної зарплати.

Для пенсіонерів віком понад 70 років підвищать виплати на 300 грн. Мінімальна пенсія для людей із великим трудовим стажем становить 3000 грн.

Також у жовтні збільшиться мінімальний розмір пенсій щодо інвалідності.

Раніше ми розповідали, які документи потрібні для оформлення пенсії.

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