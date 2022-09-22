Страхування іноземних інвестицій та скорочення податків: як Україна виграє економічну війну

Поки українські захисники вибивають ворога, уряд та бізнес сьомий місяць втримують фронт економічний. Нині фінансують лише критично необхідні видатки: армію, виплачують пенсії, зарплати вчителям і медпрацівникам, а також усі соціальні та гуманітарні потреби.

За підрахунками Міністерства фінансів України, з 24 лютого ми отримали майже $18 млрд пільгового фінансування від наших партнерів — США, Канади, Великої Британії, Японії, Франції, Італії. Але щомісячний дефіцит у $5 млрд так і не був повністю профінансований.

На наступні роки на нагальніші потреби знадобиться близько $105 млрд, особливо на підготовку до майбутньої зими, ремонт критичного транспорту, підтримку наступного посівного сезону, соціальні потреби, розмінування.

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Зараз основна надія — на фінансову допомогу наших партнерів і на роботу нашого бізнесу. Держава акцентує на створенні нових робочих місць, нових бізнесів, бо для перемоги економіка має працювати безперервно.

Попри повномасштабну війну, українські підприємці продовжують створювати нові підприємства. Так, після 24 лютого у нас зареєстровано понад 150 тисяч нових бізнесів. Це майже вчетверо більше, ніж за весь попередній рік.

Заохочує українців відкривати власну справу і держава. З літа розпочали видавати гранти єРобота на будь-який свій бізнес, переробні підприємства, сади, теплиці, ІТ-стартапи, аби створювали нові робочі місця.

Деякі економісти пропонують провести реформу та зменшити податки для підприємств. Однак поки Міністерство фінансів від такої ідеї не в захваті, оскільки кожна гривня сплачених податків йде на нашу оборону, а відповідно і на перемогу.

У Мінекономіки свій план, як втримати наш економічний корабель на плаву і навіть зрости втричі за наступні десять років. Найважливіше, кажуть в уряді, дати більше свободи бізнесу — скоротити чверть усіх дозволів, спростити отримання ліцензій.

Також розпочали приватизацію. З молотка пускатимуть нині неефективні держпідприємства з боргами, щоб приватні інвестори приводили їх до ладу і створювали робочі місця. У переліку 150 таких підприємств.

Ставку роблять і на залучення іноземних інвестицій — у Нью-Йорку презентували платформу Advantage Ukraine. Хоч і війна, в Мінекономіки кажуть, готові страхувати іноземні інвестиції, щоб компанії не боялися заходити в Україну.

Для багатьох повномасштабна війна принесла й нові економічні виклики у власному житті, і впоратися з ними часто буває складно. Тому читай, як навчитися планувати особистий бюджет.

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