Як допоможе українській економіці Нью-Йоркська фондова біржа? Розповідаємо про проект інвестицій Advantage Ukraine

Президент України на відкритті Нью-Йоркської біржі презентував платформу для потенційних іноземних інвесторів. На ній зібрали понад 500 інвестпроектів та можливостей у десяти галузях економіки. Це є частиною великої кампанії Advantage Ukraine.

У Нью-Йорку перебуває перша віце-прем’єр-міністерка України, міністерка економіки Юлія Свириденко. Вона розповіла про проект детальніше.

За її словами, відбулася зустріч з керівниками компаній, які готові інвестувати в Україну та не чекати, поки закінчиться війна.

На зустрічі презентували портал, де можна дізнатися про інвестиційні можливості України в десяти галузях:

оборонно-промисловий комплекс;

металургія та перероблювання;

енергетика;

агропромисловий комплекс;

деревообробка та виготовлення меблів;

інноваційні технології;

логістика та інфраструктура;

фармацевтика;

природні ресурси;

промислове виробництво.

— У нас зібрані інвестиційні можливості на $400 млрд, адже ми розуміємо, що фінансова допомога наших партнерів дуже важлива, але так само важливо розвивати економіку. Ми шукаємо можливості, щоб залучати іноземні інвестиції в Україну та стимулювати внутрішніх інвесторів, — сказала Свириденко.

Юлія Свириденко підкреслила, що уряд в процесі відновлення України робить вагому ставку на роботу саме бізнесу. Він запустив низку грантових програм, завдяки чому багато підприємців почали відроджувати власну справу. Понад 700 підприємств релоковано з гарячих точок, понад 500 із них уже відновили роботу.

— Низка перспективних проектів готові до старту, але потребують інвестицій. Це одна з ключових умов успіху відбудови України. Більшість цих проектів ми зібрали й продовжуємо збирати на одній платформі, — зауважила міністерка.

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