Как поможет украинской экономике Нью-Йоркская фондовая биржа? Рассказываем о проекте инвестиций Advantage Ukraine

Президент Украины на открытии Нью-Йоркской биржи представил платформу для потенциальных иностранных инвесторов. На ней собрано более 500 инвестпроектов и возможностей в десяти отраслях экономики. Это часть большой кампании Advantage Ukraine.

В Нью-Йорке находится первый вице-премьер-министр Украины, министр экономики Юлия Свириденко. Она рассказала о проекте подробнее.

По ее словам, состоялась встреча с руководителями компаний, готовыми инвестировать в Украину и не ждать, пока закончится война.

На встрече был презентован портал, где можно узнать об инвестиционных возможностях Украины в десяти отраслях:

оборонно-промышленный комплекс;

металлургия и переработка;

энергетика;

агропромышленный комплекс;

деревообработка и изготовление мебели;

инновационные технологии;

логистика и инфраструктура;

фармацевтика;

природные ресурсы;

промышленное производство.

— У нас собраны инвестиционные возможности на $400 млрд, ведь мы понимаем, что финансовая помощь наших партнеров очень важна, но так же важно развивать экономику. Мы ищем возможности, чтобы привлекать иностранные инвестиции в Украину и стимулировать внутренних инвесторов, — сказала Свириденко.

Юлия Свириденко подчеркнула, что правительство в процессе восстановления Украины делает весомую ставку на работу именно бизнеса. Был запущен ряд грантовых программ, благодаря чему многие предприниматели начали возрождать собственное дело. Более 700 предприятий релоцировано с горячих точек, более 500 из них уже возобновили работу.

— Ряд перспективных проектов готовы к старту, но нуждаются в инвестициях. Это одно из ключевых условий успеха восстановления Украины. Большинство этих проектов мы собрали и продолжаем собирать на одной платформе, — отметила министр.

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