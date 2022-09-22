Страхование иностранных инвестиций и сокращение налогов: как Украина выиграет экономическую войну

Пока украинские защитники выбивают врага, правительство и бизнес седьмой месяц удерживают экономический фронт. Сейчас финансируют только критически необходимые расходы: армию, выплачивают пенсии, зарплаты учителям и медработникам, а также все социальные и гуманитарные нужды.

По подсчетам Министерства финансов Украины, с 24 февраля мы получили около $18 млрд льготного финансирования от наших партнеров — США, Канады, Великобритании, Японии, Франции, Италии. Но ежемесячный дефицит $5 млрд так и не был полностью профинансирован.

На последующие годы на более насущные потребности нам потребуется около $105 млрд, особенно на подготовку к предстоящей зиме, ремонт критического транспорта, поддержку следующего посевного сезона, социальные нужды, разминирование.

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Сейчас основная надежда — на финансовую помощь наших партнеров и на работу нашего бизнеса. Государство акцентирует внимание на создании новых рабочих мест, новых бизнесов, потому что для победы экономика должна работать непрерывно.

Несмотря на полномасштабную войну, украинские предприниматели продолжают создавать новые предприятия. Так, после 24 февраля у нас зарегистрировано более 150 тысяч новых бизнесов. Это почти в четыре раза больше, чем за весь предыдущий год.

Поощряет украинцев открывать собственное дело и государство. С лета начали выдавать гранты на любой свой бизнес, перерабатывающие предприятия, сады, теплицы, ІТ-стартапы, чтобы только создавали новые рабочие места.

Некоторые экономисты предлагают провести реформу и снизить налоги для предприятий. Однако пока Министерство финансов от такой идеи не в восторге, поскольку каждая гривна уплаченных налогов идет на нашу оборону, а соответственно и на победу.

У Минэкономики свой план, как удержать наш экономический корабль на плаву, а также вырасти втрое за следующие десять лет. Самое важное, говорят в правительстве, дать больше свободы бизнесу — сократить четверть всех разрешений, упростить получение лицензий.

Также приступили к приватизации. С молотка будут пускать неэффективные госпредприятия с долгами, чтобы частные инвесторы приводили их в порядок и создавали рабочие места. В списке 150 таких предприятий.

Ставку делают и на привлечение иностранных инвестиций — в Нью-Йорке представили платформу Advantage Ukraine. Хотя и война, в Минэкономики говорят, готовы страховать иностранные инвестиции, чтобы компании не боялись заходить в Украину.

Для многих полномасштабная война принесла и новые экономические вызовы в собственной жизни, и справиться с ними часто бывает сложно. Потому читай, как научиться планировать личный бюджет.

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