Економія

Прожитковий мінімум 2023: розмір виплат і вплив на зарплату, пенсію та допомогу від держави

Анастасія Грубрина, редакторка сайту 14 Лютого 2023, 08:00
Прожитковий мінімум 2023 року в Україні: який бюджет передбачено на рік
Фото: Pexels

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