Прожитковий мінімум 2023: розмір виплат і вплив на зарплату, пенсію та допомогу від держави

У листопаді 2022 року Україна визначила бюджет та затвердила прожитковий мінімум на 2023. Раніше цю суму переглядали та збільшували тричі на рік, проте з огляду на війну прожитковий мінімум буде фіксованим увесь рік. Якою є сума прожиткового мінімуму та інших соціальних виплат — читай у матеріалі.

Прожитковий мінімум 2023 в Україні: який бюджет передбачено на рік

З 1 січня 2023 року прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць становить 2589 грн. Ця сума середня, адже на кожну категорію громадян прожитковий мінімум різний. Наприклад:

Діти до шести років — 2272 грн ;

; діти від шести до 18 років — 2833 грн ;

; для працездатних осіб — 2684 грн ;

; для осіб-посадовців та працівників державних органів, оплата праці яких регулюється спеціальними законами, а також працівників податкових і митних органів — 2102 грн ;

; для осіб, які втратили працездатність (мінімальна пенсія) — 2093 грн.

Прожитковий мінімум — сума, якої має бути достатньо для забезпечення нормального функціонування людини, збереження її здоров’я та задоволення соціально-культурних потреб.

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Прожитковий мінімум визначає держава. Під час розрахунку суми потреби людини оцінюють за такими критеріями: ціна на продукти, непродовольчі товари та мінімальний набір послуг.

У 2023 році мінімальна зарплата в Україні також не підвищиться. Вона становить 6700 грн на місяць або 40,46 грн на годину.

Виплати, прив’язані до прожиткового мінімуму

Прожитковий мінімум визначає розмір інших соціальних виплат. На основі прожиткового мінімуму в Україні виплачують мінімальну пенсію, допомогу на дітей, допомогу самотнім матерям, аліменти.

Відтак розмір соціальних виплат у 2023 році становить:

Мінімальна пенсія за віком 2023: 2093 грн;

допомога на дитину до шести років під опікою чи піклуванням: 4544 грн;

допомога на дитину від шести до 18 років під опікою чи піклуванням: 5666 грн;

максимальна допомога на дитину самотнім матерям: дитина до шести років — 2272 грн; дитина від шести до 18 років — 2833 грн ; від 18 до 23 років (під час навчання в ЗВО) — 2684 грн ;

дитина від шести до 18 років — ; від 18 до 23 років (під час навчання в ЗВО) — ; аліменти — мінімальний розмір аліментів на одну дитину, які сплачує батько чи матір, становить не менш ніж 50% від прожиткового мінімуму для дитини (від 1136 грн).

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