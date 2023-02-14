Прожитковий мінімум 2023: розмір виплат і вплив на зарплату, пенсію та допомогу від держави

У листопаді 2022 року Україна визначила бюджет та затвердила прожитковий мінімум на 2023. Раніше цю суму переглядали та збільшували тричі на рік, проте з огляду на війну прожитковий мінімум буде фіксованим увесь рік. Якою є сума прожиткового мінімуму та інших соціальних виплат — читай у матеріалі.
З 1 січня 2023 року прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць становить 2589 грн. Ця сума середня, адже на кожну категорію громадян прожитковий мінімум різний. Наприклад:
Прожитковий мінімум — сума, якої має бути достатньо для забезпечення нормального функціонування людини, збереження її здоров’я та задоволення соціально-культурних потреб.
Прожитковий мінімум визначає держава. Під час розрахунку суми потреби людини оцінюють за такими критеріями: ціна на продукти, непродовольчі товари та мінімальний набір послуг.
У 2023 році мінімальна зарплата в Україні також не підвищиться. Вона становить 6700 грн на місяць або 40,46 грн на годину.
Прожитковий мінімум визначає розмір інших соціальних виплат. На основі прожиткового мінімуму в Україні виплачують мінімальну пенсію, допомогу на дітей, допомогу самотнім матерям, аліменти.
Відтак розмір соціальних виплат у 2023 році становить:
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