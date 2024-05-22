Підтримка для молодих матусь. Як оформити декретні виплати у 2024 році

Кожна майбутня мати може отримувати декретні виплати. Допомога для вагітних — це фінансова підтримка від держави.
Як оформити декретні виплати у 2024 році та в якій сумі вони нараховуються? Читай про терміни декретних виплат та правила, як оформити декретні виплати, у матеріалі.
Фонд соціального страхування України виплачує вагітним жінкам допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами.
Це називають декретними виплатами.
Це називають декретними виплатами.
Для того, щоб їх отримати, жінка повинна надати спеціальний лікарняний у зв’язку з вагітністю та пологами.
Незалежно від того, працюєш ти чи ні, ти зможеш отримати ці виплати. Жінка, яка офіційно працює, отримує допомогу у розмірі 100% середньої заробітної плати за кошти ФСС (сума розрахована за весь період декретної відпустки).
Право на державні виплати мають усі жінки, які не застраховані в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування:
Зокрема, право на державну допомогу у зв’язку з вагітністю та пологам мають і ті жінки, які ще не досягли 18 років.
Для того, щоб тобі виплатили декретні, потрібно мати листок непрацездатності (е-лікарняний). Його необхідно відкрити у медустанові, де ти перебуваєш на обліку.
Цей документ видають із 30-го тижня вагітності. Єдиним винятком є жінки-чорнобильці (вони мають право на те, щоб піти в декретну відпустку з 27 тижня вагітності).
Цей документ видають із 30-го тижня вагітності. Єдиним винятком є жінки-чорнобильці (вони мають право на те, щоб піти в декретну відпустку з 27 тижня вагітності).
Виплачують декретні одноразово, за весь період вагітності та пологів.
Щоб їх виплатили, потрібно звернутися для отримання виплат не пізніше ніж через півроку з дня закінчення відпустки.
Розрахунок декретних виплат для зайнятих жінок базується на їх заробітній платі протягом 12 місяців до початку декрету. Для цього використовується їхній заробіток за цей період, поділений на кількість днів у році (365 або 366), який потім множиться на дні декретної відпустки. У 2024 році розміри декретних виплат складає:
Важливо знати, — розмір виплат не може бути менший за розмір допомоги, обчислений із мінімальної зарплати. Таким чином, мінімальний розмір допомоги по вагітності та пологах за 1 календарний день у 2024 році становитиме по страхових випадках, які розпочались з 01 квітня 2024 — 262,81 грн на день.
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