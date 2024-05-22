Підтримка для молодих матусь. Як оформити декретні виплати у 2024 році

Кожна майбутня мати може отримувати декретні виплати. Допомога для вагітних — це фінансова підтримка від держави.

Як оформити декретні виплати у 2024 році та в якій сумі вони нараховуються? Читай про терміни декретних виплат та правила, як оформити декретні виплати, у матеріалі.

Декретні виплати: як оформити та хто їх отримує у 2024 році

Фонд соціального страхування України виплачує вагітним жінкам допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами.

Це називають декретними виплатами.

Для того, щоб їх отримати, жінка повинна надати спеціальний лікарняний у зв’язку з вагітністю та пологами.

Незалежно від того, працюєш ти чи ні, ти зможеш отримати ці виплати. Жінка, яка офіційно працює, отримує допомогу у розмірі 100% середньої заробітної плати за кошти ФСС (сума розрахована за весь період декретної відпустки).

Право на державні виплати мають усі жінки, які не застраховані в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування:

вагітні, які служать у Збройних силах, СБУ, Службі зовнішньої розвідки;

вагітні, яких звільнили через ліквідацію підприємства;

вагітні, які перебувають у реєстрі держслужби як безробітні;

непрацюючі;

аспіранти, докторанти, клінічні ординатори тощо.

Зокрема, право на державну допомогу у зв’язку з вагітністю та пологам мають і ті жінки, які ще не досягли 18 років.

Декретні виплати 2024: підстави для оформлення

Для того, щоб тобі виплатили декретні, потрібно мати листок непрацездатності (е-лікарняний). Його необхідно відкрити у медустанові, де ти перебуваєш на обліку.

Цей документ видають із 30-го тижня вагітності. Єдиним винятком є ​​жінки-чорнобильці (вони мають право на те, щоб піти в декретну відпустку з 27 тижня вагітності).

Виплачують декретні одноразово, за весь період вагітності та пологів.

Щоб їх виплатили, потрібно звернутися для отримання виплат не пізніше ніж через півроку з дня закінчення відпустки.

Декретні виплати 2024 Україна: як оформити онлайн

Насамперед отримай е-лікарняний. Після цього твій роботодавець побачить твою заявку в особистому кабінеті на сайті ПФУ. Комісія із соцстрахування ухвалює рішення про призначення допомоги, а бухгалтер здійснює розрахунок, який оформлює та подає до ФССУ. Кошти йдуть на рахунок роботодавця протягом кількох банківських днів після здійснення фінансування. Коли роботодавець отримає кошти від Фонду соцстрахування, він має здійснити виплату допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами своєї співробітниці у найближчий після дня призначення допомоги строк. Тобі також потрібно принести на роботу заяву на відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами. Якщо ти вагітна ФОП, непрацююча особа, навчаєшся або маєш статус безробітної, оформити декретні виплати онлайн не вийде.

Як оформити декретні виплати

Якщо ти ФОП, то потрібно оформити виплати у Фонді соціального страхування з тимчасової непрацездатності за місцем реєстрації ФОП.

Якщо тебе звільнили через ліквідацію підприємства, то для того, щоб отримати виплати, потрібно звернутися до органу соціального захисту населення (за місцем проживання).

Якщо ти студентка, треба подати документи до органу соціального захисту населення за місцем проживання.

Якщо ти військовослужбовиця, гроші виплачуються за місцем служби.

Якщо ти зареєстрована у центрі зайнятості як безробітна чи просто не працюєш, то для того, щоб отримати виплати, потрібно звернутися до органу соціального захисту населення.

Сума декретних виплат у 2024 році

Розрахунок декретних виплат для зайнятих жінок базується на їх заробітній платі протягом 12 місяців до початку декрету. Для цього використовується їхній заробіток за цей період, поділений на кількість днів у році (365 або 366), який потім множиться на дні декретної відпустки. У 2024 році розміри декретних виплат складає:

максимальна сума — 106,5 тис. гривень на місяць;

мінімальна сума — 7,1 тис. гривень на місяць.

Важливо знати, — розмір виплат не може бути менший за розмір допомоги, обчислений із мінімальної зарплати. Таким чином, мінімальний розмір допомоги по вагітності та пологах за 1 календарний день у 2024 році становитиме по страхових випадках, які розпочались з 01 квітня 2024 — 262,81 грн на день.

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