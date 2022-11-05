Поддержка для молодых мам. Как оформить декретные выплаты в 2022 году

Каждая будущая мама может получать декретные выплаты. Пособия для беременных — это поддержка от государства в финансовом плане.

Как оформить декретные выплаты 2022 и в какой сумме они начисляются? Читай о сроках декретных выплат и правилах, как оформить декретные выплаты, в материале.

Декретные выплаты: как оформить и кто их получает в 2022 году

Фонд социального страхования Украины выплачивает беременным женщинам пособие по беременности и родам. Это и называют декретными выплатами.

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Для того чтобы их получить, женщина должна предоставить специальный больничный по беременности и родам.

Независимо от того, работаешь ты или нет, ты сможешь получить эти выплаты.

Официально работающая женщина получает пособие в размере 100% средней заработной платы за средства ФСС (сумма рассчитана за весь период декретного отпуска).

Право на государственные выплаты имеют все женщины, которые не застрахованные в системе обязательного государственного социального страхования:

беременные, которые служат в Вооруженных силах, СБУ, Службе внешней разведки;

беременные, которых уволили через ликвидацию предприятия;

беременные, которые числятся в реестре госслужбы как безработные;

неработающие;

аспиранты, докторанты, клинические ординаторы и т.д.

В том числе право на государственную помощь по беременности и родам имеют и те женщины, которые еще не достигли 18 лет.

Декретные выплаты 2022: основания для оформления

Для того чтобы тебе выплатили декретные, нужно иметь листок нетрудоспособности (е-больничный).

Его необходимо открыть в медучреждении, где ты состоишь на учете.

Этот документ выдают с 30-й недели беременности. Единственное исключение — женщины-чернобыльцы (они имеют право уйти в декретный отпуск с 27 недели беременности).

Выплачиваются декретные единовременно, за весь период беременности и родов.

Чтобы их выплатили, нужно обратиться для получения выплат не позднее чем через полгода со дня окончания отпуска.

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Декретные выплаты 2022 Украина: как оформить онлайн

В первую очередь получи е-больничный. После этого твой работодатель увидит твою заявку в личном кабинете на сайте ПФУ. Комиссия по соцстрахованию принимает решение о назначении пособия, а бухгалтер осуществляет расчет, который затем оформляет и подает в ФССУ. Средства идут на счет работодателя в течение нескольких банковских дней после получения финансирования. Когда работодатель получит средства от Фонда соцстрахования, он должен осуществить выплату пособия по беременности и родам своей сотруднице в ближайший после дня назначения пособия срок. Тебе также нужно принести на работу заявление на отпуск по беременности и родам. Если ты беременная ФЛП, неработающее лицо, учишься или имеешь статус безработной, оформить декретные выплаты онлайн не получится.

Как оформить декретные выплаты

Если ты ФЛП, то нужно оформить выплаты в Фонде социального страхования по временной нетрудоспособности по месту регистрации ФЛП.

Если тебя уволили из-за ликвидации предприятия, то для того, чтобы получить выплаты, нужно обратиться в орган социальной защиты населения (по месту жительства).

Если ты студентка, нужно подать документы в орган социальной защиты населения по месту жительства.

Если ты военнослужащая, то деньги выплачиваются по месту службы.

Если ты зарегистрирована в центре занятости как безработная или просто не работаешь, то для того, чтобы получить выплаты, нужно обратиться в орган социальной защиты населения.

Сумма декретных выплат

Если женщина работает, то получает 100% средней заработной платы за счет средств ФСС за весь период декретного отпуска. Минимальная сумма для таких беременных — 213,53 грн в день.

Если ты не работаешь, то размер декретных выплат также установлен на уровне 25% от прожиточного минимума для трудоспособного лица из расчета на месяц. Обычно эта сумма составляет 671 грн в месяц.

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