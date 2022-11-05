Поддержка для молодых мам. Как оформить декретные выплаты в 2022 году

Каждая будущая мама может получать декретные выплаты. Пособия для беременных — это поддержка от государства в финансовом плане.
Как оформить декретные выплаты 2022 и в какой сумме они начисляются? Читай о сроках декретных выплат и правилах, как оформить декретные выплаты, в материале.
Фонд социального страхования Украины выплачивает беременным женщинам пособие по беременности и родам. Это и называют декретными выплатами.
Для того чтобы их получить, женщина должна предоставить специальный больничный по беременности и родам.
Для того чтобы их получить, женщина должна предоставить специальный больничный по беременности и родам.
Независимо от того, работаешь ты или нет, ты сможешь получить эти выплаты.
Официально работающая женщина получает пособие в размере 100% средней заработной платы за средства ФСС (сумма рассчитана за весь период декретного отпуска).
Право на государственные выплаты имеют все женщины, которые не застрахованные в системе обязательного государственного социального страхования:
В том числе право на государственную помощь по беременности и родам имеют и те женщины, которые еще не достигли 18 лет.
Для того чтобы тебе выплатили декретные, нужно иметь листок нетрудоспособности (е-больничный).
Его необходимо открыть в медучреждении, где ты состоишь на учете.
Его необходимо открыть в медучреждении, где ты состоишь на учете.
Этот документ выдают с 30-й недели беременности. Единственное исключение — женщины-чернобыльцы (они имеют право уйти в декретный отпуск с 27 недели беременности).
Выплачиваются декретные единовременно, за весь период беременности и родов.
Выплачиваются декретные единовременно, за весь период беременности и родов.
Чтобы их выплатили, нужно обратиться для получения выплат не позднее чем через полгода со дня окончания отпуска.
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