Зростає разом із цінами: якою є середня зарплата в Україні 2023 — очікування та реальність

Гідна оплата праці — одна з найважливіших речей, які потрібні людям. Особливо під час повномасштабної війни. Якою є середня зарплата в Україні 2023 на сьогодні — читай детально в нашому матеріалі.

Середня зарплата в Україні 2023 на сьогодні

Уряд прогнозував середню заплату у 2023 році на рівні 18 261 грн (що становить приблизно $494). Через інфляцію у 28,4% реальна середня зарплата підвищиться лише на 1,4%.

Проте картина може відрізнятися в залежності від місця роботи, умов та інших особливостей. Реальна середня зарплата зараз коливається від 15 тис. грн до 18,3 тис. грн.

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Середня зарплата в Україні впливає на компенсації за відпустку (невитрачені дні), виконання державних та громадянських обов’язків у робочий час, у випадку переведення на нижчеоплачувану роботу за станом здоров’я, вагітності та в разі виховання дитини до трьох років.

Також розмір середньої заробітної плати потрібно знати для службових відряджень (крім держслужбовців) чи для виконання військових обов’язків.

Розрахувати свою середню зарплату ти можеш так:

Візьми свою заробітну плату за рік або інший період, за який хочеш вирахувати дохід. Відніми дні, які не оплачуються (вихідні). Додай до суми гроші за лікарняні, відпустки та премії. Загальну суму поділи на кількість робочих днів. Вийде сума, яку ти заробляєш за день. Помнож цю суму на кількість робочих днів у місяці. Так в тебе вийде сума середньої зарплати за місяць.

Як встановлюється розмір середньої зарплати в Україні

Порядок обчислення середньої зарплати працівника у випадках, передбачених законодавством, встановлюється Кабінетом Міністрів України. Детальніше сказано в Законі про оплату праці.

Держава забезпечує щоквартальну підготовку і публікацію статистичних даних про середню заробітну плату і середню тривалість робочого часу по галузях, групах професій і посад, а також щорічну публікацію даних про вартість робочої сили.

Держава встановлює самостійно лише розмір мінімальної заробітної плати. Решта зарплат встановлюються роботодавцями відповідно до фаховості, потреб, виконаної роботи та інших умов.

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