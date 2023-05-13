Кінець світовій економіці? Які наслідки несе можливий дефолт в США

Дефолт США може мати серйозні наслідки для світової економіки. Оскільки США є однією з найбільших економік світу, а долар — головною світовою резервною валютою, то дефолт може призвести до глобальної економічної кризи.

Дефолт — це ситуація, коли держава чи певна компанія не можуть повернути свої боргові зобов’язання вчасно або в повному обсязі. Ця ситуація може мати серйозні наслідки для тих, хто позичив гроші, а також для економіки в цілому.

Наразі США стикаються з ризиком дефолту через збільшення державного боргу та обмеження у діяльності уряду з боку Конгресу. Ще в січні міністерство фінансів США повідомляло, що країна майже вичерпала свій кредитний ліміт.

Державний борг США встановлено на рівні $31,4 трлн.

У разі якщо США не зможуть виплатити свої боргові зобов’язання, зокрема державні облігації, це може призвести до дефолту.

Що буде з доларом

Якщо США все-таки оголосять дефолт, долар різко впаде, а в ньому зберігається 60% усіх державних резервів у світі.

Тобто він торкнеться усіх великих економік світу, значною мірою і Китаю, адже до 100% валютних резервів КНР перебувають в доларах. Тому, якщо це трапиться, зупиниться розвиток усієї світової економіки.

Якщо США оголосять дефолт, то це буде колапс світової економіки і дуже глибока фінансова криза, найглибша з тих, які вже були.

За словами економіста Бориса Кушнірука, теоретично оголошення дефолту в США можливе, але ймовірність цього він оцінює доволі низько.

— Усі розуміють, наскільки це завдає удару по економіці та дискредитує долар. Тому, я думаю, що все ж таки вони домовляться. Безперечно, можливі якісь поступки взаємні, але підвищення стелі буде, — зазначив економіст.

Своєю чергою міністр фінансів США Джанет Єллен закликала Конгрес підвищити ліміт державного боргу та теж згадала про можливе майбутнє світової валюти.

Відмова Конгресу підвищувати рівень держборгу США завдасть величезного удару по економіці США та послабить долар як світову резервну валюту, — заявила Єллен.

Повномасштабна війна залишила відбиток на всьому. Економіка України — не виняток. Уряд намагається утримувати ціни на комунальні послуги, міжнародні організації та різні країни виділяють нам фінансову допомогу. Вікна розібрались, чого можна чекати від економіки України у 2023 році.